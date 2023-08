Ajax ontvangt glasheldere brief: ‘Wij herkennen uitlatingen Van Hooijdonk niet’

Maandag, 14 augustus 2023 om 19:31 • Jeroen van Poppel

Pierre van Hooijdonk krijgt geen bijval voor zijn keiharde beschuldiging aan het adres van Maurice Steijn. Edwin van Baal, toenmalig voorzitter van de RvC bij NAC Breda, heeft maandag een brief naar Ajax gestuurd waarin hij afstand neemt van de 'insinuaties en aantijgingen' aan het adres van Steijn. Dat meldt de NOS, die de brief in handen heeft.

Volgens Van Hooijdonk was Steijn in zijn tijd als trainer van NAC 'betrokken bij duistere dealtjes sluiten met bevriende makelaars', zo zei de oud-spits zondag in een memorabele uitzending van Studio Voetbal. Steijn heeft inmiddels gereageerd: de coach van Ajax sommeert Van Hooijdonk middels een brief van zijn advocaat Jan Kabalt om rectificatie. Indien Van Hooijdonk daar niet aan voldoet, spant Steijn een kortgeding aan. De coach van Ajax overweegt ook aangifte te doen van smaad en laster.

Van Baal was voorzitter van de RvC bij NAC toen Steijn daar hoofdtrainer was in het seizoen 2020/21. Van Baal herkent zich totaal niet in de beschuldiging van Van Hooijdonk en legt uit dat het vrijwel onmogelijk is dat de oud-spits gelijk heeft. "Wij herkennen de uitlatingen van Pierre verre van en distantiëren ons daar dan ook van", schrijft Van Baal in de brief aan Ajax. "Deze zijn onterecht schadelijk."

Volgens Van Baal kán Steijn geen 'duistere dealtjes met bevriende makelaars' hebben gesloten. "Binnen NAC geldt een streng beleid op het gebied van toezicht. Ook in de periode dat Maurice trainer was bij NAC was er sprake van het vierogenprincipe. Iedere transactie passeerde het bureau van de directie, financieel manager, RvC en in veel gevallen ook de aandeelhouders. Niet vier maar zes tot acht ogen dus." NAC laat weten dat Van Hooijdonk zijn uitspraken in de talkshow zondag op eigen titel deed en niet als commissaris van de club.

Matthijs Manders

Ook Matthijs Manders kwam ter sprake in Studio Voetbal. Van Hooijdonk zette Manders, toenmalig algemeen directeur bij NAC, weg als 'een vriendje' van Steijn die ook te maken zou hebben gehad met de eerder genoemde 'duistere dealtjes'. Manders, die inmiddels niet meer in het voetbal werkzaam is, reageert tegenover de NOS verbijsterd: "Ik vind het totaal niet kunnen wat aan tafel bij Studio Voetbal gebeurde. De uitspraken van Van Hooijdonk zijn vals en belachelijk."