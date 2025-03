Ajax ontvangt enkele uren voor aftrap tegen Eintracht Frankfurt uitstekend nieuws

Een flinke meevaller voor Ajax enkele uren voor het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt. De Duitsers moeten het in de return namelijk stellen zonder eerste doelman Kevin Trapp.

Frankfurt maakt bekend dat Trapp 'een pijnlijke blessure aan zijn scheenbeen' heeft opgelopen, en dat de routinier (34) Ajax-thuis daarom moet laten schieten.

Tweede doelman Kauã Santos is de aangewezen vervanger van Trapp. De 21-jarige Santos heeft vanzelfsprekend een stuk minder ervaring opgedaan dan Trapp.

Wel liet Santos eerder dit seizoen zien een betrouwbare doelman te zijn toen Trapp kampte met een blessure. Zo speelde hij in september en oktober zes wedstrijden op rij.

In slechts één van die zes duels slaagde Santos erin de nul te houden voor Frankfurt. Alleen in de thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach hield de Braziliaan de nul.

Ajax moet donderdag in het Deutsche Bank Park in Frankfurt de 1-2 nederlaag uit de heenwedstrijd zien goed te maken. Vorige week ging het mis in Amsterdam door treffers van Hugo Larsson en Ellyes Skhiri.

Eintracht en Ajax trappen om 18.45 uur af. Lees hier het interview van Voetbalzone met Larsson.