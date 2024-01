Ajax ontvangt bod van 4 miljoen euro op uit de gratie geraakte huurling

Cruz Azul is geïnteresseerd in Ajax-verdediger Jorge Sánchez, zo meldt onder meer de Mexicaanse tak van ESPN. Naar verluidt is er al een bod van vier miljoen euro uitgebracht op de 26-jarige rechtsback, die dit seizoen door de Amsterdammers wordt verhuurd aan FC Porto.

Sánchez' periode bij Porto is tot nu toe geen onverdeeld succes te noemen. De back kwam vooralsnog tot 529 speelminuten namens de Dragões, verdeeld over dertien duels.

In de huurdeal werd tevens een optie tot koop opgenomen voor de Portugese topclub, die actief wordt bij minimaal twintig wedstrijden. De transfersom bedraagt dan vier miljoen euro. Precies dat bedrag zou Cruz Azul nu neer willen leggen om Sánchez van zijn uitzichtloze situatie bij Porto te verlossen.

Voor een transfer van Sánchez naar Cruz Azul moet echter zowel Ajax als Porto groen licht geven. Beide clubs zijn volgens ESPN dan ook betrokken bij de onderhandelingen.

Sánchez beschikt bij Ajax overigens over een contract tot de zomer van 2026. Sinds zijn komst naar Amsterdam kwam de Mexicaans international tot 26 duels, waarin hij drie keer wist te scoren.

De rechtsback maakte in de zomer van 2022 voor vijf miljoen euro de overstap van Club América naar Ajax, waar hij geen basisplaats wist te veroveren. Bij Ajax was Sánchez regelmatig het mikpunt van spot.

Net als de rest van de selectie bleef de Mexicaan de kritiek niet bespaard. "Het deed me erg veel pijn. Ik begon alles te geloven wat mensen zeiden, maar dankzij mijn mental coach en mijn vrouw werd ik mentaal sterker”, zei hij in oktober vorig jaar tegenover Mexicaanse media.

"Op een dag waren we aan het huilen omdat we door zo'n moeilijke tijd gingen, en toen zei ze: 'Weet je wel wat je al bereikt hebt? Je bent 25 en je hebt al voor de grootste teams gespeeld in drie verschillende landen. Hoeveel prijzen heb je al gewonnen? Je hebt een Olympische medaille!'"



