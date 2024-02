Ajax ontkent recente poging om Marc Overmars terug te halen

Marc Overmars kan niet terugkeren bij Ajax, zo stelt Michael van Praag in een reactie aan de NOS. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ontkent dat Ajax eind 2023, na het ontslag van Sven Mislintat, een toenaderingspoging heeft gedaan. "Danny Blind heeft hem wel gesproken, maar die was officieel niet in dienst van Ajax", zegt Van Praag.

In een uitgebreid interview met de NOS vertelt Overmars twee keer door Ajax te zijn gepolst voor een terugkeer. De huidig technisch directeur van Royal Antwerp FC vertrok in februari 2022 als donderslag bij heldere hemel bij Ajax vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Al na vier weken werd Overmars door toenmalig RvC-voorzitter Leen Meijaard teruggevraagd. "U mag ervan uitgaan dat dat een eenmansactie is geweest van Leen en daar ga ik ook vanuit", reageert Van Praag.

"Ik heb vanochtend een rondje gemaakt langs de RvC-leden die er toen waren. Die weten van niks."

Eind 2023 volgde een nieuw contactmoment met Blind, die op het punt stond om weer toe te treden tot de RvC bij Ajax. Blind stelde in een appje aan Overmars dat zijn terugkeer moest worden onderzocht, 'al is er maar één procent kans dat het lukt'.

"Danny Blind heeft dat op persoonlijke titel gedaan", reageert Van Praag. "Het is een privé-actie van Blind. Hij was niet benoemd in de RvC en heeft dat dus ook nooit namens Ajax gedaan."

Van Praag sluit een terugkeer van Overmars bij Ajax uit zolang hij voorzitter van de RvC is. "Ja."

