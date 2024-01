Ajax onthult enorme verandering in Johan Cruijff ArenA: ‘Klaar voor debuut’

Zondag zijn er tijdens het duel van Ajax met RKC Waalwijk twee ‘debutanten’ in de Johan Cruijff ArenA te zien. Nog geen Jordan Henderson, die enkel nog zijn medische keuring moet doorstaan. Wel twee nieuwe stadionschermen die dan officieel voor het eerst in gebruik worden genomen.

De eerste weken van 2024 stonden in de Johan Cruijff ArenA in het teken van het vervangen van de oude schermen met de oranje omlijstingen. In de plaats daarvan zijn er twee gloednieuwe LED-schermen gekomen.

“Letterlijk een gigantisch project”, schrijft het X-account van het eigen stadion (@cruijffarena). De schermen zijn acht meter hoog, vijftien meter breed en wegen tienduizend kilo per stuk.

Daarmee zijn ze bijna tweemaal zo groot als de vorige schermen die in de Johan Cruijff ArenA hingen. Elk scherm beschikt over ruim 1,4 miljoen LED-lampen.

De Johan Cruijff ArenA spreekt verder over een betere kijkhoek en roemt de energiezuinigheid van de nieuwe units.

8 meter hoog, 15 meter breed en 10.000 kilo per stuk. Dit zijn de nieuwe schermen in ons stadion.



