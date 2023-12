Ajax onderzoekt mogelijkheden om oude bekende terug te halen uit Duitsland

Ajax onderzoekt de mogelijkheden om Julian Rijkhoff terug te halen naar Amsterdam. Dit brengt Voetbal International woensdag naar buiten. De pas achttienjarige aanvaller stapte een kleine drie jaar geleden over van Ajax naar Borussia Dortmund, waar hij nog wacht op zijn definitieve doorbraak.

Rijkhoff werd afgelopen zomer al in verband gebracht met een terugkeer van Ajax, dat volgens BILD spijt had van zijn vertrek maar hem echter niet wist terug te halen. De Amsterdamse club is nu dus opnieuw in de markt voor de aanvaller die tot de zomer van 2026 vastligt bij Dortmund.

Voetbal International benadrukt in de berichtgeving van woensdag dat Rijkhoff niet de enige kandidaat is voor trainer John van 't Schip en dat meerdere opties onderzocht worden. Rijkhoff speelde voor diverse jeugdelftallen in Dortmund, maar speeltijd in de hoofdmacht blijft voorlopig uit.

Rijkhoff stond in de jeugdopleiding van Ajax bekend als groot talent. Er was echter onenigheid over het te volgen traject, waardoor de aanvaller in 2021 koos voor een meerjarig contract in Dortmund. Rijkhoff was in het Onder 19-elftal van de Duitsers tweemaal op rij topscorer en een van de uitblinkers in de UEFA Youth League.

Het lokale Ruhr Nachrichten meldde begin oktober dat Rijkhoff ontevreden is bij Dortmund en aast op een winters vertrek bij de grootmacht. Zaakwaarnemer Dick van Buren kwam zelfs speciaal naar Duitsland om over de toekomst van de jonge aanvaller te praten.

Het heen en weer pendelen tussen de verschillende teams valt Rijkhoff naar eigen zwaar, maar toch houdt hij vooral zichzelf verantwoordelijk. “Er valt nog veel te verbeteren voor mij. Ik moet rustiger worden aan de bal als ik die krijg. En ik kan mijn lichaam ook beter gebruiken. Deze dingen wil ik verder ontwikkelen”, zei hij tegenover Ruhr Nachrichten.

Brobbey-scenario

De situatie rondom Rijkhoff is niet nieuw voor Ajax. Brian Brobbey sloeg een aanbod van de clubleiding ook af, om vervolgens voor RB Leipzig te kiezen. Ajax haalde de aanvaller eerst op huurbasis terug, om hem vervolgens voor circa 16 miljoen euro definitief te strikken. De verwachting is niet dat een dergelijk bedrag voor Rijkhoff zal worden neergelegd.

