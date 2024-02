Ajax onder vuur: ‘Forbs is een hond die je met een ballon loslaat op het toilet’

Freek Jansen is nog altijd niet onder de indruk van Ajax-aankoop Carlos Forbs, zo laat de hoofdredacteur van Voetbal International blijken in de Pak Schaal Podcast over de Amsterdamse recordkampioen. Het Portugese talent deed donderdagavond 53 minuten mee tijdens de 1-2 zege van Ajax op het Noorse FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League.

Na ruim een half uur komt Forbs ter sprake in de populaire Ajax-podcast van VI. Podcastmaker Arno Gnocchi is van mening dat de wissel van de pijlsnelle vleugelspits enigszins vreemd was. “Ik was tien keer vergeten dat hij meespeelde, maar vond het wel gek om hem er op dat moment uit te halen.”

Forbs was het slachtoffer van de rode kaart voor Josip Sutalo. Trainer John van ’t Schip koos ervoor om met Anton Gaaei een extra verdediger te brengen. Volgens Gnocchi had Ajax mogelijk nog gebruik kunnen maken van de snelheid van Forbs. “Op het moment dat hij zij nut kon gaan bewijzen, moest hij gaan douchen. Toen moest hij in een ijsbad. Maar zijn doelpunt tegen NEC was natuurlijk weer hilarisch, een soort Wamberto.”

De miljoenenaankoop heeft Jansen nog niet kunnen overtuigen. “Een hond die je met een ballon loslaat op het toilet, dat is een beetje Forbs. Het schiet alle kanten op, waardoor je denkt: een beetje controle zou ook wel prettig zijn.”

Forbs kwam afgelopen zomer voor liefst 14 miljoen euro over van Manchester City, waar hij nog niet in de hoofdmacht had gespeeld. De buitenspeler ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2028 vast.

Ook de vervanger van Forbs, Gaaei, heeft geen goede indruk achtergelaten op het duo. “Weten we zeker dat hij voetballer is? Weten we dat echt zeker? Want Denemarken heeft natuurlijk een goede handbaltraditie” steekt Gnocchi van wal. Jansen haakt in. “Ajax speelde ook als handbalploeg, dus je zou zeggen dat hij zich daar wel thuis in zou voelen.”

Jansen nuanceert zijn uitspraken nog wel. “Je wil ook niet te negatief zijn, of te cynisch, want dat vind ik altijd een zwaktebod.” Gnocchi stemt daarmee in. “De hilariteit en opluchting overheerst, maar het is een Godswonder en enorme gift dat we morgen (vrijdag, red.) die koker in mogen. Dat is het enige dat ons nog in leven houdt de komende weken.”

