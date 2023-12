Ajax onder vuur bij eigen fans na publiceren kerstvideo met Forbs en Hlynsson

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een ‘opmerkelijk’ getimede video van Ajax.

Ajax heeft in samenwerking met Ziggo Sport vrijdagavond een video gepubliceerd waarin Kristian Hlynsoon en Carlos Forbs door de Amsterdamse grachten varen en met kerstmutsen op terugblikken op de eerste seizoenshelft.

Op X kondigt Ajax de video aan, maar dat schiet bij veel boze supporters in het verkeerde keelgat. Ajax verloor donderdagavond op sensationele wijze met 3-2 van USV Hercules (derde divisie) en de timing van de video vinden mensen dan ook misplaatst.

Iemand reageert dan ook: “Beetje ongepast een dag na een historische uitschakeling". Een ander reageert “Rot op met deze video’s de dag nadat we zijn uitgeschakeld door Hercules”. Ook reageert een boze fan dat Forbs en Hlynsson beter kunnen gaan trainen in plaats van ‘dit soort filmpjes’ maken.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties