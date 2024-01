Ajax O18 laat in oefenduel niets heel van Europese grootmacht: 10-0 (!)

Ajax Onder 18 heeft woensdagmiddag een vriendschappelijk duel met de leeftijdsgenoten van Liverpool met grote cijfers gewonnen. In Amsterdam won de thuisploeg met liefst 10-0. Bij rust stond het al 8-0. Grote man bij Ajax was Don-Angelo Konadu, die vier treffers voor zijn rekening nam.

Afgelopen december oefenden beide ploegen ook al tegen elkaar. Toen was het elftal van Frank Peereboom met 3-4 te sterk op Engelse bodem. Woensdagmiddag was de tegenstand dus beduidend minder.

Een hoofdrol was weggelegd voor Konadu, die voor rust al liefst vier keer wist te scoren. Verder waren er in de eerste helft onder meer goals van Lucas Jetten en Skye Vink. Laatstgenoemde is de zoon van ESPN-analist en oud-profvoetballer van Ajax Marciano Vink.

In de tweede helft deden de Amsterdammers het iets rustiger aan, maar er werd nog wel twee keer gescoord. Dankzij goals van invallers Rayane Bounida en Kayden Wolff werden uiteindelijk de dubbele cijfers gehaald: 10-0.

Basisopstelling Ajax Onder 18: Reverson; Van de Pavert, Ugwu, Janse, Jetten; Verkuijl, Peters, O'Niel; Konadu, Vink, Faberski.

