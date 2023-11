‘Ajax nu al bereid mee te werken aan vertrek door Mislintat gehaalde verdediger’

Zaterdag, 4 november 2023 om 11:01 • Jan Hoeksema

Gaston Ávila mag vertrekken bij Ajax, zo meldt Tim van Duijn namens Voetbal International zaterdagochtend. De Argentijns verdediger werd afgelopen zomer door Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald, maar wist vooralsnog weinig te imponeren. Vooral zijn optreden in de uitwedstrijd tegen PSV (5-2) was volgens velen schrijnend te noemen. Verder schrijft VI dat er interesse is in Anton Gaaei.

"Over het transferbedrag dat Ajax voor Gaston Ávila betaalde (12,5 miljoen euro), zijn ze in België én Amsterdam nog altijd verbaasd", schrijft Van Duijn. "De Argentijn moest de nodige ‘grinta’ en strijd met zich meebrengen, maar maakt geen indruk en zakte in het duel met PSV door het ijs."

"Indien alle spelers fit zijn", gaat de journalist verder, "komt Ávila niet in aanmerking voor een basisplaats. Tekenend was dat hij tegen Volendam gepasseerd werd door debutant Ar’Jany Martha en invaller Anass Salah-Eddine. Mocht er een aanbod voor Ávila komen, dan zal Ajax luisteren."

Daarmee kan er na zes optredens al een einde komen aan het avontuur van Ávila in de Johan Cruijff ArenA. De van Royal Antwerp overgenomen verdediger is overigens lang niet de enige Mislintat-aankoop die niet naar behoren presteert bij Ajax.

Anton Gaaei

Ook Gaaei valt vooralsnog behoorlijk tegen. De rechtsback werd voor 4,5 miljoen euro overgenomen van Viborg FF en kwam tot dusver tot negen optredens namens de Amsterdammers.

Het is veelzeggend dat zijn meest memorabele moment in een Ajax-shirt de wissel in de verloren Klassieker tegen Feyenoord was. De Deen werd toen na ongeveer een halfuur spelen naar de kant gehaald.

Desondanks zijn matige prestaties bij Ajax staat Gaaei volgens Voetbal International in de belangstelling van een aantal clubs uit zijn geboorteland Denemarken. Ook hij kan dus binnenkort al vertrekken uit Amsterdam.