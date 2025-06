Ajax neemt definitief afscheid van Sven Mislintat-aankoop

Jakov Medic vervolgt zijn carrière definitief bij Norwich City, zo melden Ajax en de Engelsen via de officiële kanalen. De 26-jarige verdediger had geen toekomst meer bij de Amsterdammers en kiest dus eieren voor zijn geld. Ajax houdt ongeveer twee miljoen euro over aan zijn vertrek. Medic tekent bij Norwich tot medio 2028, met de optie op nog een seizoen.

“Voor Jakov was er bij Ajax geen perspectief waardoor het voor beide partijen beter was om verder te kijken”, zegt Alex Kroes. “Bij Norwich City wacht hem een mooie uitdaging in de Championship. Wij hebben hem veel succes gewenst bij het vervolg van zijn carrière.”

"Ik ben heel blij om voor deze club te tekenen”, laat Medic optekenen op de website van Norwich. “Het is een historische club, een club waarvan ik weet dat ze heel goed zijn en ik ben heel blij om hier te zijn."

"Ik was echt blij dat ze me wilden hebben, ze hebben me lang gevolgd”, aldus de mandekker. “Voor mij is het een mooie stap. Ik heb altijd de wens gehad om hier in Engeland te spelen, dus ik heb niet zo veel nagedacht over deze beslissing om naar Norwich te gaan."

Medic werd in de zomer van 2023 door Sven Mislintat naar Ajax gehaald. De Amsterdammers maakten toen drie miljoen euro over naar St. Pauli. De Kroaat maakte een schitterende goal tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, maar kwam daarna nauwelijks nog in actie.

Medic kwam in zijn eerste en enige seizoen bij Ajax tot slechts negen optredens, waarvan vijf wedstrijden als basisspeler. Vorig jaar zomer werd hij verhuurd aan VfL Bochum uit Duitsland. Daar kwam Medic 23 keer in actie.