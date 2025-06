Ajax neemt contact op met Daley Blind voor terugkeer

Ajax staat in contact met Daley Blind over een mogelijke rentree in Amsterdam. Dat bevestigen Mike Verweij en Valentijn Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Blind zou openstaan voor een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA, maar gezien zijn doorlopende contract bij Girona tot medio 2026 is er nog veel onzeker.

Volgens Verweij is het contact tussen Ajax en Blind reëel. "Er zijn contacten." Daarbij nuanceert de journalist: "Zijn vader Danny Blind is natuurlijk commissaris bij Ajax, dus dat contact is er sowieso."

De terugkeer van Blind zou betekenen dat de routinier aan zijn derde periode bij Ajax begint. Toch waarschuwen Verweij en Driessen voor een mogelijke herhaling van het verleden. De vorige samenwerking liep spaak toen Blind onder trainer Alfred Schreuder op de bank belandde en zijn onvrede daarover duidelijk liet blijken. Driessen: "Daar had hij heel erg veel moeite mee. Daley Blind is wel zo eager dat hij wil spelen."

Verweij denkt dat de situatie nu anders ligt. "Hij is inmiddels twee jaar ouder. Dan liggen de verwachtingen misschien ook anders dan toen." Tegelijkertijd benadrukt hij dat Ajax duidelijk moet zijn in de communicatie: "Je moet wel tegen hem zeggen: houd er rekening mee dat je niet direct de eerste optie bent."

Een ander punt van discussie is het financiële plaatje. Blind heeft een doorlopend contract in Girona. Verweij: "Als Ajax voor hem moet betalen, moet je het niet doen. Maar als je hem gratis kunt overnemen, zou ik het altijd doen."

Driessen is terughoudend over het aantrekken van te veel routiniers. "Je moet er gewoon niet te veel van hebben. Eén of twee ervaren spelers die jonge jongens kunnen begeleiden is prima, maar je moet geen veteranenelftal bouwen." Daarbij wijst hij op het feit dat spelers als Davy Klaassen en Steven Berghuis ook al bij Ajax onder contract staan.

Ajax wordt ook sterk gelinkt aan een mogelijke terugkeer van Dusan Tadic. "Als Tadic niet naar Ajax komt, zou ik kijken naar Blind", reageert Driessen. "Ik zou ze niet allebei halen."