Ajax nadert persoonlijk akkoord met toptarget Jordan Henderson

Ajax is een stap dichter bij de komst van Jordan Henderson gekomen, zo meldt Voetbal International. De Amsterdammers naderen een persoonlijk akkoord. Voor Henderson, die momenteel onder contract staat bij Al-Ettifaq, ligt een contract klaar voor anderhalf jaar in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax zet in op een permanente overstap van Henderson. Juventus wil de middenvelder ook graag hebben, maar kan hem alleen huren. De Italiaanse topclub zou in dat geval het volledige salaris moeten overnemen en dat is onmogelijk. Ajax is bereid ver te gaan, zo klinkt het.

John van 't Schip reageerde zondagmiddag voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles op de interesse van Ajax in Henderson. De ervaren Engelsman van Al-Ettifaq is een belangrijk doelwit in Amsterdam.

"Ik val maar meteen met de deur in huis", begint verslaggever Cristian Willaert het interview bij ESPN. "Dit is wel echt een grote naam. Onze redactie heeft contact gehad met het kamp-Henderson en zij bevestigen dat er serieus gesproken wordt. Hij is geïnteresseerd, maar het wordt niet makkelijk."

Van 't Schip bevestigt de woorden van Willaert. "Ze zijn aan het praten. Hij moet nog wel wat dingen regelen in Saudi-Arabië, maar heel veel meer kan ik er ook niet over zeggen."

Vervolgens gaat de Ajax-trainer er toch dieper op in. "Het is geen geheim. Gezien het aantal mensen op die positie die geblesseerd zijn bij ons... Als je één of twee van dat soort jongens kan toevoegen kan het ook een lift geven aan andere jongens. Dat kan het proces hopelijk versnellen."

Zodra Ajax persoonlijk rond is met Henderson moet de club eruit zien te komen met Al-Ettifaq. De Saudi's namen de tachtigvoudig international van Engeland afgelopen zomer voor veertien miljoen euro over van Liverpool.

