Ajax nadert akkoord en gaat ‘verrassing van de voorbereiding’ Dies Janse langer binden

Ajax is hard op weg Dies Janse (18) langer aan zich te binden. Onder meer De Telegraaf meldt dat de verdediger tot minimaal 2028 kan bijtekenen in de Johan Cruijff ArenA, waar hij momenteel nog tot medio 2026 vastligt. Contractverlenging van Janse geldt in Amsterdam als topprioriteit, daar hem in de toekomst een grote rol wordt toegedicht.

Janse draait deze voorbereiding mee met Ajax 1 en maakt een buitengewoon sterke indruk. Francesco Farioli is van de Zeeuw gecharmeerd en gaf hem al in meerdere oefenduels speeltijd.

Wat Janses rol dit jaar wordt is onduidelijk, maar in ieder geval ziet Ajax hem als ‘een jongen voor de toekomst’. Op zijn beurt is de jeugdinternational overtuigd van het plan dat de Amsterdammers geschetst hebben.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Janse kan tot medio 2029 bijtekenen, of in ieder geval tot medio 2028. In dat laatste geval krijgt de tiener de optie op nog een seizoen.

Janse loopt al sinds 2020 rond bij Ajax. Toen nam de recordkampioen de verdediger over van Sparta Rotterdam, waar hij twee jaar had vertoefd.

Janse is een linkspoot die zowel als centrumverdediger en als linksback kan worden ingezet. Farioli gebruikte ‘de verrassing van de voorbereiding’ tot nog toe louter op eerstgenoemde positie.

In het meest recente oefenduel met Al-Wasl (2-1 winst) stond Youri Baas op die positie. Janse werd negentig minuten lang aan de kant gehouden.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties