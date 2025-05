Ajax moet snel zijn als het Christian Eriksen wil strikken: 'Deen krijgt aanbieding uit La Liga'

Christian Eriksen geniet interesse van RCD Mallorca, zo melden meerdere Scandinavische bronnen waaronder FotbollDirekt. Het medium schrijft dat de Spaanse club al een aanbod heeft neergelegd bij de middenvelder.



Eriksen heeft zijn laatste wedstrijd voor Manchester United al gespeeld. De Deense spelverdeler zwaaide vorig weekend af met een doelpunt tegen Aston Villa (2-0 winst).



Omdat zijn contract op Old Trafford afloopt, is Eriksen gratis op te halen. Hij werd in de zomer van 2022 door toenmalig manager Erik ten Hag naar Manchester United gehaald.

De 33-jarige middenvelder wordt ook veelvuldig in verband gebracht met Ajax. Marijn Beuker, onderdeel van de technische staf van de club, noemde hem onlangs bij ESPN een interessante speler voor de club.

Eriksen speelde tussen 2009 en 2013 al eens in de Johan Cruijff ArenA, waar hij veel indruk wist te maken. Hij verkaste uiteindelijk voor veertien miljoen euro naar Tottenham Hotspur.

Bij Mallorca kan Eriksen dus gaan spelen in de LaLiga. Mallorca werd afgelopen seizoen tiende in de competitie, waarmee de ploeg zich net niet wist te kwalificeren voor de Conference League (vier punten achter op nummer acht Rayo Vallecano).