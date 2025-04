Ajax moet serieus vrezen voor vertrek: 'We wachten op Francesco Farioli'

Het is niet de vraag of Francesco Farioli ooit trainer wordt in de Serie A, maar wanneer. Dat zegt journalist Filippo Conticello van La Gazzetta dello Sport in een achtergrondverhaal van het Algemeen Dagblad.

In zijn artikel probeert journalist Johan Inan te peilen hoe men in Italië naar de succescoach van Ajax kijkt. Hoewel de Eredivisie nauwelijks aandacht krijgt in het geboorteland van Farioli, heeft hij zich wel op de kaart gezet.

Conticello legt uit. “Farioli is jong en heeft tot nu toe overal succes waar hij werkt. Dat maakt hem speciaal.”

De eigen Serie A is met afstand de populairste competitie in Italië. Dat de Eredivisie niet goed bekeken wordt, heeft ook te maken met de populariteit van andere competities. “De Premier League en LaLiga worden het best bekeken hier.”

Conticello weet waarom men in Italië nog niet dagelijks over Farioli spreekt. “Ajax is de recordkampioen. Daardoor voelt de titel hier voor veel mensen wat logischer.”

Inan voegt toe dat Ajax tijdens een belangrijk weegmoment voor Farioli, in eigen huis tegen Lazio (1-3 nederlaag), niet thuis gaf.

Toch wordt de 35-jarige Italiaan nu al aan diverse clubs uit de Serie A gelinkt. Volgens Conticello is dat logisch. “Er vinden in Italië veel mutaties plaats komende zomer. En vrijwel overal valt zijn naam.”

“Als het dit jaar niet wordt, dan zal hij later trainer in de Serie A worden. Hoe dan ook: we wachten op Farioli”, besluit de journalist.