Ajax moet rekening houden met ellenlange vlucht van 4.500 kilometer

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 19:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:13

Ajax weet na dinsdag iets meer over de potentiële tegenstander in de play-offs van de Europa League. In de derde voorronde nam Astana in eigen huis een voorsprong tegen Ludogorets door met 2-1 te winnen. Over een week wordt in de return in Bulgarije bepaald wie de opponent van Ajax wordt.

Bij Ludogorets stond voormalig FC Groningen-doelman Sergio Padt onder de lat, terwijl er met de Noorse linksback Aslak Fonn Witry, die eerder uitkwam voor AZ, nog een speler bij de Bulgaren was met Eredivisie-ervaring. Ludogorets begon als licht favoriet bij de bookmakers aan het uitduel in Kazachstan en kwam na een half uur spelen aan de leiding. Noah Sonko Sundberg kopte een vrije trap binnen die genomen werd door Kiril Despodov: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Astana kwam vlak voor rust weer op gelijke hoogte, eveneens via een kopbal. Het doelpunt kwam op naam van Zarko Tomasevic: 1-1. Kort na rust werd opnieuw met het hoofd gescoord, ditmaal door Astana-verdediger Aleksandr Marochkin: 2-1. Ludogorets drong in de slotfase aan, maar had moeite om gevaarlijk te worden. Padt hield de uitgangspositie voor de Bulgaren haalbaar door kort voor tijd te redden op een gevaarlijke inzet van dichtbij van Timur Dosmagambetov.

Door de 2-1 zege van Astana is nog niets beslist, maar kan Ajax alvast rekening houden met de optie dat het in de play-offs tegen de Kazachse topclub uitkomt. Mocht dat zo zijn, dan moeten de Amsterdammers eind augustus een lange vlucht maken van 4.500 kilometer naar het uiterste oosten van Europa, waar Kazachstan ligt. Mocht Ajax het afleggen in het tweeluik, dan stromen de Amsterdammers naar de groepsfase van de Conference League.