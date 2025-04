Ajax moet haast maken, want eigen speler praat met AZ, Feyenoord én PSV

Niet alleen Feyenoord hoopt op de komst van Nafairon Landvreugd (16). Ook AZ en PSV zitten achter de piepjonge aanvaller aan, weet Ajax Showtime.

Dinsdag bracht de Feyenoord Youth Watcher via Bluesky naar buiten dat zijn club met Landvreugd in gesprek is. Daarbij wist hij te melden dat de Amsterdammer belangstelling geniet van meerdere clubs.

Nu blijkt dat ook AZ en PSV azen op de komst van Landvreugd, die bij Ajax nog geen profcontract heeft. De linkspoot zelf wil graag tekenen in zijn geboortestad. “Maar of dat ook daadwerkelijk gebeurt, hangt af van het sportieve perspectief”, schrijft de populaire supporterswebsite.

Landvreugd is een talentvolle buitenspeler die momenteel vanwege groeiachterstand met dispensatie in Ajax Onder 16 speelt. Namens dat elftal scoorde hij dit seizoen al twaalf keer. Daarnaast leverde Landvreugd acht assists af.

Landvreugd mocht ondanks zijn dispensatie wel al twee keer invallen bij Ajax Onder 17. In een gering aantal speelminuten was hij goed voor een assist. Tijdens de Future Cup kwam Landvreugd slechts drie minuten in actie.

Landvreugd speelt al sinds 2015 in de jeugdopleiding van Ajax. Het lijkt erop dat de recordkampioen haast moet maken met een aanbieding om hem te behouden.

Afgelopen zomer nam Feyenoord leeftijdgenoot Jivayno Zinhagel (16) over van Ajax. De Rotterdamse buitenspeler is bezig aan een uitstekend debuutseizoen op Varkenoord en debuteerde onlangs zelfs in Feyenoord Onder 21.