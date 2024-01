Ajax moet één plek acuut versterken: ‘Cruciaal om wederopstanding te versnellen’

Ajax moet ervaring aan de selectie toevoegen om 'de werderopstanding te versnellen'. Dat is althans de conclusie van Sonny Silooy. Volgens hem ligt daar de prioriteit in het samenstellen van de selectie die Ajax terug moet brengen naar de top, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Huub Stevens denkt dat de sleutel ligt in een ervaren nummer zes aantrekken.

Ondanks de sportieve malaise van de afgelopen twee jaar, heerst er bij Silooy voorzichtig weer wat optimisme. "De eerste stappen zijn nu gezet met oude bekenden als Van Praag, Van Gaal en Blind weer aan het roer."

"Zij hielpen Ajax begin jaren 90 aan successen en kunnen de club weer de basis van eigen jeugd en herkenbaar voetbal laten zien.” Er is wat Silooy betreft één sleutelwoord dat het fundament voor een succesvolle toekomst moet gaan leggen: ervaring.

"Wat in mijn ogen echt cruciaal is om de wederopstanding te versnellen, is het aantrekken van ervaring. Kijk naar het verleden: Johan Cruijff, Arnold Mühren, Frank Rijkaard, Danny Blind, Daley Blind, Dusan Tadic, allemaal hielpen ze Ajax op hun oude dag bloeien en groeien.”

Huub Stevens ziet ook de noodzaak in van ervaring aantrekken. Hij denkt dat Ajax op de nummer zes positie direct een kwaliteitsinjectie behoeft. "Zoeken ze een ervaren nummer 6? Dat kan al een sleutelspeler worden die veel verandert."

"Zo moet je de komende transferperiodes kritisch blijven kijken naar wat mogelijk is op de markt en wat vanuit de jeugd doorkomt." Ook Theo van Duivenbode, oud-commissaris van Ajax, stipt het belang van de jeugd aan.

"Als Ajax spelers haalt, is dat voor de basis en alleen omdat ze in de eigen jeugd niet zo goed zijn. Je ziet nu dat Ajax ervaring mist. Dat heeft een prijs. Ik denk dat Ajax nog wel even nodig heeft.”

Stevens durft niet te zeggen wanneer Ajax er weer bovenop komt, maar weet dat het uiteindelijk allemaal weer goedkomt in Amsterdam. "Het kan niet slechter. En Ajax is Ajax. Daar kan het even minder gaan, maar uiteindelijk maken ze altijd grote stappen.”



