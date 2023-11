Ajax moet 21 december voor uitduel noodgedwongen uitwijken naar neutrale locatie

Woensdag, 8 november 2023 om 20:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:09

Ajax moet op 21 december zijn wedstrijd in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker afwerken in de Galgenwaard. De thuishaven van FC Utrecht vormt het strijdtoneel van het duel tussen de Amsterdammers en Hercules, dat op de officiële website bekendmaakt niet op het eigen complex in actie te komen.

“Dit prachtige affiche vraagt om een professionele wedstrijd organisatie, die inmiddels in gang is gezet”, zo meldt Hercules via de officiële kanalen. “Zaken als de openbare orde, parkeren, veiligheid, aantal toeschouwers, ontvangst van beperkte aanhang tegenstander en het proces rond de ticketing komen daarbij aan bod.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De KNVB heeft de berichtgeving overigens nog niet bevestigd. Er zal afgetrapt worden om 18:45 uur. Tegelijkertijd werkt FC Utrecht een uitwedstrijd af tegen Feyenoord.