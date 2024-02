Ajax moet basisspeler missen op bezoek bij sc Heerenveen

Ajax moet het zondag op bezoek bij sc Heerenveen waarschijnlijk stellen zonder Devyne Rensch. De verdediger liep in de topper tegen PSV (1-1) een blessure op, die weliswaar meevalt, maar de wedstrijd in Friesland komt te vroeg. Met die informatie komt Tim van Duijn van Voetbal International op X.

Rensch had het in het eerste kwartier van de wedstrijd tegen PSV uiterst moeilijk met zijn directe tegenstander Johan Bakayoko. De vleugelverdediger, die voor de gelegenheid als linksback speelde, moest zich vervolgens laten vervangen vanwege een blessure.

Borna Sosa kreeg van John van 't Schip de kans om in te vallen. De Kroatische linksback speelde een verdienstelijke wedstrijd en lijkt dan ook de eerste optie voor het duel met Heerenveen.

Ar'Jany Martha, die door Van 't Schip na zijn komst werd omgeturnd van rechtsbuiten tot linksback, is na een zwak optreden anderhalve week geleden tegen Heracles Almelo (2-4 winst) ver teruggezakt in de pikorde, zo bleek in de topper tegen PSV.

Ajax verwacht daarnaast op korte termijn weer te kunnen beschikken over Branco van den Boomen. De middenvelder speelde voor het laatst een wedstrijd op 5 november tegen Heerenveen (4-1 winst) en onderging een knieoperatie. De verwachting is dat Van den Boomen binnenkort kan aansluiten bij de groepstraining.

Van Duijn meldt verder dat Mika Godts eveneens op de weg terug is. De Belgische aanvaller liep begin december een blessure op en wordt binnen enkele weken terugverwacht bij de groepstraining.

