Ajax mist Bergwijn in cruciaal Europees duel, Brobbey wél op tijd fit

Het lijkt uitgesloten dat Steven Bergwijn op tijd fit is voor het Europa League-duel met AEK Athene van donderdagavond. Trainer John van 't Schip spreekt woensdag op de persconferentie de verwachting uit dat de vleugelaanvaller ontbreekt tijdens de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA. Bergwijn kampt sinds Sparta-thuis van zaterdag met een blessure.

"Bergwijn, dat ziet er niet goed uit", aldus Van 't Schip op het persmoment in aanloop naar de cruciale Europese ontmoeting met de Grieken. "We gaan ervan uit dat hij het niet haalt. Brian Brobbey haalt het wel."

Volgens de Ajax-coach hangt de inzetbaarheid van Brobbey niet af van de trainingen die nog volgen voorafgaand aan de Europese wedstrijd. "Nee, of er moet iets heel raars gebeuren. Maar hij heeft gisteren (dinsdag, red.) meegetraind en zal straks meetrainen. Negentig minuten, dat zullen we weer moeten managen. Maar zoals het er nu uitziet, is dat geen probleem."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Brobbey werd zaterdag tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst) gewisseld, net als Bergwijn. De trefzekere spits, die met hamstringklachten kampte, kan volgens Van 't Schip donderdag dus wel aantreden tegen AEK, waar Bergwijn zeer waarschijnlijk aan de kant moet blijven in Amsterdam.

De trainer van Ajax kan sowieso niet beschikken over Steven Berghuis. De middenvelder annex aanvaller kreeg een rode kaart in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille (4-3 verlies) en is daardoor geschorst voor de afsluitende wedstrijd in de poulefase van de Europa League.

Ajax moet winnen

Ajax moet donderdag winnen van AEK om zich als nummer drie te plaatsen voor de tussenronde in de Conference League. De nummer vier uit Amsterdam staat momenteel twee punten achter nummer drie AEK. De loting voor die tussenronde is volgende maandag om 14:00 uur.

Ajax speelde begin oktober nog gelijk tegen AEK: 1-1. Steven Bergwijn bracht zijn team toen aan de leiding met een benutte strafschop. De Grieken wisten echter in de slotfase een punt uit het vuur te slepen. Maurice Steijn was toen nog de trainer van Ajax.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties