Ajax-middenvelder Sherida Spitse maakt haar (mogelijk) mooiste goal ooit

Sherida Spitse heeft zaterdag een van haar mooiste doelpunten ooit gemaakt. De middenvelder van Ajax zette haar ploeg tegen Excelsior al vroeg op voorsprong met een heerlijke uithaal van net voorbij de middenlijn. Keeper Isa Pothof probeerde het werelddoelpunt van Spitse nog te voorkomen, maar kwam tekort.

De Ajax vrouwen hadden zaterdag geen enkel probleem om Excelsior over de knie te leggen. Na de goal van Spitse scoorden de Amsterdamse vrouwen in de eerste helft via Chasity Grant, Bente Jansen en Lily Yohannes: 4-0 bij rust.

Sherida Spitse schiet raak vanaf een meter of 45(!)??#ajaexc ‚ÄĒ ESPN NL (@ESPNnl) January 20, 2024

In de 47ste minuut deed Excelsior iets terug via Kimberley Smit, maar het mocht niet baten voor de Kralingse vrouwen. Via goals van opnieuw Grant en invaller Danique Tolhoek won Ajax met liefst 6-1. De hoofdstedelingen blijven daardoor tweede, op een riante achterstand van zeven punten op FC Twente.

