Ajax meldt zeer ernstige blessure: speler 9 tot 12 maanden aan de kant

Gastón Ávila kan negen maanden tot een jaar niet in actie komen voor Ajax, zo heeft de club gemeld via de officiële kanalen. De Argentijn heeft zijn kruisband afgescheurd en moet onder het mes.

Ávila liep de blessure vorige week vrijdag op tijdens de training van Ajax. Hij wordt in Spanje geopereerd en blijft daar om aan zijn herstel te werken. “Hier kan ik bij mijn familie zijn en er zijn veel specialisten die me kunnen begeleiden”, laat hij weten op de clubwebsite.

De kans bestaat zelfs dat de Argentijn zijn laatste wedstrijd in Amsterdamse dienst al heeft gespeeld. Hij wil zelf namelijk vertrekken bij Ajax.

Ávila maakte dit seizoen echter ook al minuten voor Royal Antwerp FC en volgens de reglementen van de FIFA mogen spelers tussen 1 juli en 30 juni voor maximaal twee clubs in actie komen.

Binnen Europa kan hij daardoor enkel terugkeren naar the Great Old óf een transfer maken naar een competitie die niet parallel loopt aan de Belgische of Nederlandse competitie. Ook behoort een vertrek naar een competitie buiten Europa, zoals in het Midden-Oosten, Noord-Amerika of Zuid-Amerika, tot de mogelijkheden. Nu de ernst van zijn kwetsuur bekend is, lijkt het erop dat hij voorlopig bij Ajax onder contract blijft staan.

Ávila werd afgelopen zomer door toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald, maar wist vooralsnog geen moment te imponeren. Vooral zijn optreden in de uitwedstrijd tegen PSV (5-2) was volgens velen schrijnend te noemen.

Deze winter werd de linksbenige verdediger al nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek. Ook werd hij bellend gespot op de reservebank tijdens de oefenwedstrijd tegen FC Augsburg. Het contract van Ávila loopt nog door tot medio 2028.

Voor de Argentijn kan er zo al na acht wedstrijden een einde komen aan zijn avontuur in de Johan Cruijff ArenA. Ávila kwam afgelopen zomer voor ruim twaalf miljoen euro over van het Royal Antwerp van Marc Overmars.

