Ajax meldde zich in januari voor Tagliafico; deal ging om één reden niet door

Ajax heeft in de afgelopen winterse transferperiode overwogen om Nicolás Tagliafico terug te halen, zo schrijft Het Parool vrijdagochtend. De Amsterdammers informeerden zelfs bij zijn werkgever Olympique Lyon naar de verdediger, maar een transfer kwam niet van de grond.

John van 't Schip sprak zich richting het einde van de transferwindow uit over mogelijke versterkingen voor Ajax. De trainer had één duidelijke wens: een ervaren speler erbij in de achterhoede. "Als we echt een stap willen maken, is dat noodzakelijk", zei Van 't Schip destijds.

Voor die rol had Ajax Tagliafico op het oog en dus meldde de huidige nummer vijf van de Eredivisie zich in Frankrijk. "Maar zijn huidige club wilde hem niet laten gaan voor het bod dat Ajax voor ogen stond", zo schrijft Het Parool.

Vermoedelijk was een transfer van Tagliafico naar de Johan Cruijff ArenA financieel lastig te realiseren. De Amsterdammers moeten momenteel elk dubbeltje omdraaien, terwijl de linksback in Lyon naar verluidt een voor Ajax-begrippen riant salaris verdient.

Eerder speelde Tagliafico al eens 4,5 seizoen voor de recordkampioen van Nederland. Tussen 2018 en 2022 kwam de Argentijn tot 169 wedstrijden namens Ajax, waarin hij goed was voor 16 doelpunten en 23 assists.

Tagliafico groeide in die periode uit tot publiekslieveling onder de Amsterdamse supporters, van wie velen hoopten op een terugkeer van de vleugelverdediger bij Ajax. In zijn tijd in Nederland won Tagliafico drie landstitels en twee TOTO KNVB Bekers.

Uiteindelijk liet de inmiddels 55-voudig international van Argentinië Ajax in de zomer van 2022 achter zich. Tagliafico verkaste voor ruim vier miljoen euro naar Olympique Lyon, waar de verdediger inmiddels 55 wedstrijden voor heeft gespeeld.

