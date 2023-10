Ajax mag niet klagen met punt in Griekse heksenketel vol laserpennen

Donderdag, 5 oktober 2023 om 20:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:49

Ajax heeft donderdagavond een punt overgehouden aan zijn bezoek aan AEK Athene. De Amsterdammers toonden in de Europa League-wedstrijd andermaal grote defensieve kwetsbaarheden, maar kwamen wel op voorsprong via een penalty van Steven Bergwijn. Een rake kopbal van knipoog-Kroaat Domagoj Vida leverde een 1-1 eindstand op.

Ajax moest in de Griekse hoofdstad doen zonder Silvano Vos, die een wedstrijd geschorst werd naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Olympique Marseile (3-3). Benjamin Tahirovic verving Vos. Voor het overige voerde Steijn geen wijzigingen door. Bij AEK Athene stond ex-PSV'er Nordin Amrabat opgesteld als rechtsbuiten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het spel golfde vanaf het begin op en neer. Ajax oogde achterin kwetsbaar, maar voorin juist dreigend en kreeg ook de beste kansen in de eerste twintig minuten. Carlos Forbs stuitte bij een vrije schietkans van veertien meter op doelman Cican Stankovic, die vervolgens ook redde toen Brian Brobbey na een indrukwekkende versnelling vrij voor hem kwam.

Ajax werd tijdens de voortdurend bestookt met laserpennen vanaf de tribunes. Dat werd met name zichtbaar toen de Amsterdammers na een half uur een strafschop kregen te nemen. Bergwijn werd bij een fraaie versnelling gehaakt en ging zelf achter de bal staan. Ondanks de vele groene lasers die op zijn gezicht te zien waren schoof de linkeraanvaller de bal in alle rust in de linkeronderhoek: 0-1.

AEK kwam een aantal keren heel dreigend voor het doel van Ajax, maar steeds kon de Amsterdamse defensie op het laatste moment een schot voorkomen. Ajax kwam vlak voor rust dicht bij 0-2 via Steven Berghuis, die zijn vernietigende afstandsschot knap gekeerd zag worden door Stankovic.

Ook na rust bleef sprake van een enorm open wedstrijd, waarin beide ploegen het middenveld telkens probleemloos konden oversteken. Een gevaarlijk aangesneden voorzet van AEK-middenvelder Mijat Gacinovic scheerde in de openingsfase rakelings langs het doel van Jay Gorter.

Ajax werd via een counter dreigend. Bergwijn gaf goed mee aan Berghuis, die hoopte Brobbey een intikker te schenken, maar Damian Szymanski haalde de lage voorzet op de doellijn weg. Berghuis zag daarna een kansrijk schot van zestien meter afketsen op een verdediger en zo in de handen belanden bij Stankovic.

AEK bleef de aanval zoeken. Gorter redde in minuut 66 op een gevaarlijk schot van Gacinovic, maar moest een kwartier voor tijd capituleren bij een kopbal van Domagoj Vida. De Kroaat werd losgelaten door Josip Sutalo en kon zo een voorzet van Amrabat binnen knikken: 1-1.

In de slotfase kwam Ajax heel goed weg, toen Gastón Ávila de bal zomaar inleverde. Jens Jonsson kwam vrij voor Gorter, maar schoot de bal van dichtbij recht op de keeper van Ajax.