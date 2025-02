Ajax maakt vlak voor aftrap van de Klassieker melding van uitgaande transfer

Chuba Akpom maakt het seizoen op huurbasis af bij LOSC Lille, zo bevestigt Ajax zondag via de officiële kanalen. De Engelse aanvaller was al niet meer in Amsterdam voor De Klassieker, die om 14:30 begint.

Ajax deed naar verluidt nog het verzoek aan Akpom, die al naar Frankrijk was afgereisd, om terug te keren voor het topduel met Feyenoord. De Amsterdammers kunnen zondag namelijk geen beroep doen op Mika Godts.

De negentienjarige Belg viel geblesseerd uit tijdens het Europa League-affiche met Galatasaray. Oliver Edvardsen werd niet tijdig speelgerechtigd verklaard en dus hoopte Ajax dat Akpom nog de wedstrijd tegen Feyenoord mee wilde doen.

Daar had de 29-jarige Engelsman echter geen boodschap aan. Hij vertrekt nu dus naar Lille, dat Akpom aan het eind van het seizoen definitief over kan nemen. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf bedraagt de koopoptie 12,5 miljoen euro.

Ajax nam Akpom in de zomer van 2023 over van Middlesbrough en betaalde toen ongeveer hetzelfde bedrag aan de Engelsen. De Amsterdammers hebben door zijn (tijdelijk of permanente) vertrek weer wat ruimte in het salarishuis.

"Er is in zijn persoon de afgelopen periode interesse getoond om te huren", zwaait technisch directeur Alex Kroes de spits op de clubkanalen uit. "Wij begrijpen de sportieve wens van Chuba om perspectief te krijgen op meer speelminuten, bij ons was hij veelal aangewezen op invalbeurten."

"Daarin was hij met zijn enorme inzet regelmatig belangrijk voor de ploeg. Wij hebben hem bedankt voor wat hij tot nu toe voor de club heeft betekend en hem veel succes gewenst in Frankrijk en in de Champions League."