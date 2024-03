Ajax maakt uitstekende indruk maar komt niet voorbij Aston Villa

De heenwedstrijd in de achtste finale van de Conference League tussen Ajax en Aston Villa is donderdag geëindigd in een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. De Amsterdammers creëerden in eigen huis de beste kansen, maar slaagden er niet in om die te benutten. Brian Brobbey miste voor rust de grootste mogelijkheid een-op-een met doelman Emiliano Martínez. In de slotfase werd het tien tegen tien na rode kaarten kort achter elkaar voor Aston Villa-verdediger Ezri Konsa en Ajax-rechtsback Tristan Gooijer. De return is over een week in Birmingham.

Ajax moest het opnieuw stellen zonder zijn topaanvallers Steven Bergwijn en Steven Berghuis. John van 't Schip koos voor dezelfde elf die startten tegen FC Utrecht (2-0 winst). Aston Villa begon grotendeels met de sterkst mogelijke opstelling. Twee jongelingen kregen wel een kans in de basis: middenvelder Tim Iroegbunam en aanvaller Morgan Rogers maakten hun Europese debuut. Achterin werd Diego Carlos bovendien gespaard.

In de openingsfase was het van twee kanten aftasten. Ajax dreigde in het eerste kwartier twee keer gevaarlijk te worden via Brobbey, maar de spits stond even zo vaak buitenspel. Een vrije kopbal, die ook gekeerd werd door keeper Martínez, had hoe dan ook niet geteld.

Ajax werd optisch steeds sterker, maar kwam in het eerste half uur niet aan een echte kans. De enige doelpoging was een vrije trap van 25 meter afstand. Die kwam van de voet van Jordan Henderson en eindigde een behoorlijk stuk over het doel van Aston Villa. De Engelsen gokten op de counter, maar werden daar in de eerste helft niet dreigend mee.

In de 35ste minuut volgde de eerste grote kans voor Ajax. Jorrel Hato versnelde sterk van achteruit en lanceerde met één pass Brobbey. De aanvaller stormde vanaf links enigszins diagonaal gevaarlijk richting het doel van Villa, maar schoot de bal met zijn minder geachte linkerbeen in het zijnet.

Na rust probeerde Aston Villa het initiatief wat meer in handen te nemen. Ajax moest daardoor bij momenten meer achteruit, maar had ook meer ruimte in de aanval. Die leidde in de 67ste minuut tot een nieuwe grote kans voor de Amsterdammers. Een lage voorzet van Borna Sosa bereikte Kenneth Taylor, die met zijn schot de korte hoek zocht. Martínez had een goede reflex in huis op de halfhoge inzet.

Villa had vlak daarvoor met John McGinn en Leon Bailey twee belangrijke spelers het veld ingebracht. Ook Ajax wisselde daarna en bracht Branco van den Boomen en Chuba Akpom. Vlak na zijn entree werd Akpom in de 83ste minuut bij het shirt gepakt door Konsa, die daarvoor zijn tweede gele kaart en dus rood incasseerde.

De vrije trap die volgde na de rode kaart van Villa werd met het hoofd teruggelegd door Akpom, waarna Brobbey het met een halve omhaal probeerde. Laatstgenoemde raakte de bal echter niet vol genoeg. Luttele minuten later kwam ook Ajax met tien man te staan. Gooijer zette een tackle in aan de zijlijn en raakte Nicolò Zaniolo licht. Ook de rechtsback van Ajax incasseerde zijn tweede gele kaart en kon gaan douchen.

Met tien tegen tien creëerde Ajax gevaar via Van den Boomen, die met een uitstekende voorzet op Akpom kwam. De ingevallen spits timede echter verkeerd en kopte naast de bal. Aan de overzijde greep Ahmetcan Kaplan in blessuretijd goed in bij Bailey, die in het blok van de Turkse verdediger schoot.

