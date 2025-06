Ajax maakt rugnummer van Vítezslav Jaros bekend

Vítezslav Jaros is blij met zijn tijdelijke transfer naar Ajax, zo vertelt de 23-jarige keeper in gesprek met de clubkanalen. De Tsjech wordt voor één seizoen gehuurd van Liverpool en gaat spelen met rugnummer 1.

"Ajax doet het graag op de Ajax-manier. Dat past mij”, begint Jaros. “Bij Liverpool probeerden we het afgelopen seizoen op een vergelijkbare manier te spelen. Ik kan goed meevoetballen."

De goalie is lovend over Ajax. "Het is de meest succesvolle club in Nederland door de jeugdopleiding en het talent dat ze produceren. Ze zijn wereldberoemd door wat ze hier doen. Daarnaast ook door het Europese succes in het verleden."

Jaros is lovend over John Heitinga, met wie hij dit seizoen werkte bij Liverpool. "Het is een leuke man. Vanaf de voorbereiding tot aan het einde is hij altijd aardig en behulpzaam geweest. Ik denk dat we best een goede band hadden."

De trainer speelde logischerwijs ook een belangrijke rol in de tijdelijke transfer van Jaros naar Ajax. “Hij belde me en je weet wat je kan verwachten van iemand die je kent. Ergens komen waar je de trainer kent, is heel erg handig."

"Mijn persoonlijke doel is om alle wedstrijden te keepen en om kampioen te worden”, is de doelman ambitieus. “Dat verwacht en wil iedereen bij Ajax. Dat wil ik dus ook. Ik kijk uit naar het spelen van wedstrijden en het naar mijn zin hebben. Genieten van de speelstijl, van de stad en van de fans. Ik heb gehoord dat ze geweldig zijn."