Ajax maakt contractverlenging van groot talent (18) wereldkundig

Ajax heeft het contract van Jan Faberski met drie jaar verlengd, zo maakt de Amsterdamse club via de officiële kanalen bekend. De Poolse vleugelaanvaller lag tot medio 2025 vast, maar heeft nu zijn krabbel gezet onder een verbintenis die hem tot medio 2028 aan de club bindt.

Met de contractverlenging wordt Faberski na de zomervakantie ook overgeheveld naar de Onder 23 van de Amsterdammers, Jong Ajax dus. Hij maakte dit jaar deel uit van de Onder 18-ploeg van de Amsterdammers.

De in 2006 geboren Faberski geldt in Amsterdam als een veelbelovend jeugdproduct. Hij streed eerder dit seizoen met Ajax Onder 18 om de landstitel, maar in een rechtstreeks finaleduel werd met 0-2 verloren van de leeftijdsgenoten van AZ.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Sinds 2022 loopt Faberski rond op Sportpark de Toekomst. De linkspoot heeft een behoorlijke versnelling in de benen en kan gevaarlijk, kort dribbelen. "Dat is mijn trademark", vertelt Faberski eerder deze maand op de clubsite.

"Ik hou van de bal aan mijn voet. De één-tegen-één is mijn wapen. Ik wil eindigen in een positie waar ik kan scoren en niet alleen de pass kan geven. Ik ben zeer blij met mijn ontwikkeling tot dusverre", aldus de technisch begaafde jongeling.

Faberski, die als jeugdinternational van Polen actief is, speelde dit seizoen in totaal 26 wedstrijden voor de Onder 18-ploeg. Daarin kwam de vleugelspeler tot acht doelpunten en drie assits.

Thomas Vermaelen

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Bij Jong Ajax krijgt Faberski mogelijk te maken met Thomas Vermaelen. De 38-jarige Belg is in Amsterdam in beeld om Dave Vos op te volgen als hoofdtrainer van Jong Ajax. Vos maakt volgend seizoen namelijk deel uit van de trainerstaf van Francesco Farioli, de nieuwe hoofdtrainer van de hoodmacht.