Ajax loopt twee punten mis tegen PEC na assist met luchtje van hands

Ajax heeft zondag niet weten te winnen van PEC Zwolle. Lennart Thy dompelde de Amsterdammers diep in de slotfase van de wedstrijd in rouw met een omhaal: 2-2. De spits van PEC ontving de bal via de arm van ploeggenoot Apostolos Vellios, maar VAR Sander van der Eijk verzuimde om het doelpunt af te keuren.

Ajax trad aan zonder Steven Bergwijn (liesblessure) en Kristian Hlynsson. Laatstgenoemde kreeg rust, maar viel in de rust wel in. Chuba Apkom begon op 10 achter Brian Brobbey, die net als Devyne Rensch fit genoeg was om te starten. Bij PEC was er één wijziging ten opzichte van de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-0 verlies): Zico Buurmeester verving de geblesseerde Ryan Thomas.

?? Assist met een omhaal, goal met een omhaal! ??@PECZwolle pakt in de slotfase een punt tegen Ajax ??#ajapec — ESPN NL (@ESPNnl) December 17, 2023

Het eerste gevaarlijke moment was na een kwartier voor Ajax. Brian Brobbey kreeg de bal met wat geluk mee en stond vrij voor Jasper Schendelaar. De doelman van PEC verkleinde de hoek en kreeg de bal recht op zich.

Daarna nam PEC Zwolle het heft in handen. De bezoekers creëerden in een tijdbestek van enkele minuten drie enorme kansen, maar wisten geen enkele daarvan om te zetten in een doelpunt. Davy van den Berg werd door Younes Namli vrij voor Diant Ramaj gezet, maar de middenvelder had te veel tijd nodig.

Daarna raakte Bram van Polen de bal in totale vrijheid slecht, waardoor Jorrel Hato op de doellijn kon wegkoppen. Vervolgens werd Van den Berg vrij voor Ramaj gezet, maar ditmaal schoot de middenvelder van PEC naast.

Vrijwel uit het niets maakte Ajax in de 37ste minuut 1-0. Rensch speelde vanuit het strafschopgebied breed op Brobbey, die de bal zo kon binnenlopen. Er werd gevlagd voor buitenspel, maar de VAR constateerde een geldig doelpunt. Akpom zag in de eindfase van de eerste helft een kopgoal worden afgekeurd wegens buitenspel.

Ajax begon na rust uitstekend en kwam via nogmaals Brobbey in de 48ste minuut op 2-0. De spits kreeg de bal met een gelukje van Benjamin Tahirovic bij zich en schoot binnen.

In de 55ste minuut gingen de supporters van Ajax massaal staan als eerbetoon aan Van 't Schip. De trainer verloor op 10 oktober zijn vrouw Daniëlle op 55-jarige leetijfd.

Het spel van Ajax werd er ondertussen niet beter op. PEC maakte de wedstrijd na precies een uur weer spannend. Lennart Thy schoot binnen via een half blok van Hato, die de bal ongelukkig over doelman Ramaj tilde: 2-1.

Twaalf minuten voor tijd leek Berghuis in een leeg doel te gaan binnentikken, maar de rechtsbuiten van Ajax verprutste zijn aanname. Gelukkig voor de aanvoerder werd Taylor teruggefloten wegens buitenspel in diezelfde aanval.

In de 89ste minuut kwam PEC alsnog op gelijke hoogte. Vellios wist de bal in het strafschopgebied naar Thy te tikken, die met een omhaal knap scoorde: 2-2. In de herhaling bleek dat Vellios de bal nog even met de arm beroerde voordat die bij Thy kwam, maar het doelpunt telde.

