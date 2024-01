Ajax lijkt zeer kansrijk na uitlekken van salarisaanbod Juventus voor Henderson

Het wordt een lastige opgave voor Juventus om Jordan Henderson binnen te halen, zo concludeert La Gazzetta dello Sport zondagavond. Eerder wist De Telegraaf al te melden dat la Vecchia Signora niet in aanmerking komt voor een koopdeal en dat alleen huren een optie is. De Italiaanse sportkrant onthult als toevoeging het relatief beperkte salaris dat Juventus klaar heeft liggen voor de 34-jarige middenvelder.

Zondagmiddag onthulde Voetbal International al dat Ajax zeer dicht bij een persoonlijk akkoord is met Henderson. Mike Verweij bevestigde de informatie en voegde eraan toe dat de eisen van de Engelsman geen struikelblok hoeven te vormen.

Ajax wil Henderson kopen van Al-Ettifaq en volgens De Telegraaf voor tweeënhalf jaar vastleggen. Voetbal International spreekt over een contractduur van anderhalf jaar.

Ook Juventus is in de markt voor Henderson, maar de Italiaanse topclub wil hem dus alleen huren. Ajax lijkt daardoor een streepje voor te hebben. Ondertussen is in Italië het salarisaanbod van Juve voor de controleur uitgelekt.

Volgens de berichtgeving van La Gazzetta dello Sport is Juventus bereid een jaarsalaris van 1,5 miljoen euro te betalen. De ploeg uit Turijn verkeert momenteel in financieel noodweer en kan niet meer bieden.

Het voorstel lijkt Ajax veel perspectief te bieden, want normaal gesproken is 1,5 miljoen euro een bedrag dat de Amsterdammers voor een speler van dit kaliber kunnen betalen. Ter vergelijking: Steven Bergwijn strijkt volgens De Telegraaf jaarlijks circa vijf miljoen euro op. Ajax moet dit seizoen weliswaar korten op de salarissen, maar dan nog lijkt Henderson financieel zeker haalbaar.

Op dit moment zit Ajax nog in de wachtkamer, aangezien Al-Ettifaq vooralsnog geen vraagprijs heeft genoemd. Henderson wil graag de overstap maken naar de Johan Cruijff ArenA, maar de medewerking van de club uit Saudi-Arabië is nog wel vereist.

