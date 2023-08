Ajax lijkt volgende aanwinst spoedig te presenteren; keuring staat gepland

Woensdag, 30 augustus 2023 om 19:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:04

De komst van Sivert Mannsverk naar Ajax lijkt een kwestie van tijd te zijn. Voetbal International weet te melden dat de Amsterdammers zijn komst spoedig rond hopen te maken. Ajax en Molde FK, waar Mannsverk nog tot eind 2025 vastligt, zijn volop in onderhandeling over de transfer. De medische keuring staat al ingepland. Mannsverk kan voor vijf jaar tekenen in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax-trainer Maurice Steijn liet woensdag nog weten graag een extra versterking te willen zien. De oefenmeester wilde niet prijsgeven voor welke positie, maar gezien de berichtgeving van De Telegraaf over de interesse in Mannsverk waren er al sterke vermoedens dat het om de Noor ging. Mannsverk zou Ajax zo'n acht miljoen euro moeten kosten. Hij gaat centraal op het middenveld de concurrentiestrijd aan met onder meer Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic. De 1,85 meter lange Mannsverk, die eerder ook interesse genoot van Feyenoord, is jeugdinternational van Noorwegen en kwam tot 87 duels voor Molde. Daarin was hij goed voor acht goals en twee assists.

De geluiden over de komst van Mannsverk zorgden voor onrust bij Nathan van Kooperen, de zaakwaarnemer van Silvano Vos. "Ajax opleidingsclub -> koopclub", schreef de belangenbehartiger, begeleid door een groen vinkje. Vos, net als Mannsverk een nummer 6, verlengde onlangs zijn contract bij Ajax tot medio 2028, maar lijkt weinig uitzicht te hebben op speeltijd. Vorige week werd bekend dat Atlético Madrid serieuze interesse heeft in Vos, wat dus mogelijk een uitweg biedt voor de middenvelder. De kans lijkt echter zo goed als uitgesloten dat Ajax mee wil werken.

Steijn snapt het sentiment dat Ajax momenteel meer weg heeft van een koopclub dan van een opleidingsclub. "Alleen moet ik dan ook terug naar onze laatste wedstrijden, waarin wij zeven zelfopgeleide spelers in de basis hadden. Ik kijk welke spelers het beste zijn. Dat hoeft niet te betekenen dat ze altijd de beste zijn, maar op dat moment kies ik voor die spelers. Ik zal altijd kiezen voor het beste elftal, ongeacht waar ze vandaan komen."