Ajax lijkt terugkeer van voormalig speler uit het hoofd te kunnen zetten

Kenny Tete is met Fulham in gesprek over een contractverlenging, zo meldt de BBC. De 29-jarige rechtsback van the Cottagers beschikt over een aflopende verbintenis, waardoor de club haast moet maken. Tete verlangt naar verluidt een twee- of driejarig contract.

De geboren Amsterdammer geniet van het spelen in de Premier League, is gelukkig in Londen en gelooft dat hij nog steeds op topniveau kan spelen, zo somt de BBC op. Ook heeft Tete een goede relatie met Marco Silva, die de scepter zwaait op Craven Cottage.

De rechtsback kampte dit seizoen met een zware knieblessure die hem vier maanden aan de kant hield. Tete miste daardoor liefst negentien wedstrijden van Fulham. De Amsterdammer is doorgaans een vaste waarde onder Silva.

De Engelsen namen Tete in de zomer van 2020 over van Olympique Lyon, dat 3,2 miljoen euro voor hem ontving. Sindsdien speelde de verdediger 116 wedstrijden voor Fulham.

Tete komt uit de jeugd van Ajax en brak in 2014 door in de hoofdmacht. De rechtspoot kwam 55 keer in actie voor de Amsterdammers voordat hij in 2017 voor 4 miljoen euro overstapte naar Lyon.

Tete werd in de wandelgangen meermaals in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax deze zomer. Dat lijkt er voorlopig dus niet van te komen.