Ajax lijkt streep te moeten zetten door Ito, maar ziet alternatief in België

Donderdag, 17 augustus 2023 om 20:10 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:50

De kans is klein dat Hiroki Ito deze zomer nog speler van Ajax wordt. Dat meldt Tim van Duijn van Voetbal International donderdagavond. De Amsterdammers deden enige tijd geleden een bod op de 24-jarige Japanner, die door zijn club VfB Stuttgart werd afgewezen. De Duitse club zou vervolgens met een tegenvoorstel komen, maar die is er nooit gekomen. Ajax gaat zijn pijlen nu mogelijk richten op Gáston Ávila van Royal Antwerp.

Anderhalve week geleden meldde transfermarktexpert Florian Plettenberg nog dat Ajax een persoonlijk akkoord had bereikt met Ito. De linksbenige centrumverdediger zou zelf graag de overstap willen maken van Stuttgart en kon in de Johan Cruijff ArenA een contract tekenen dat hem tot medio 2028 aan de Amsterdamse club zou binden.

Toen al was het de vraag of de deal er wel zou komen, omdat beide clubs nog niet dicht bij een akkoord zaten: Stuttgart wees een tweede bod van Ajax ter hoogte vijftien miljoen euro af. Het was een verbeterd bod dat technisch directeur Sven Mislintat had neergelegd bij Stuttgart, nadat het eerste bod van twaalf miljoen werd afgewezen. Die Schwaben stelden zich hard op in de onderhandelingen, en nu lijkt de deal dus definitief niet door te gaan.

Dat heeft er ook mee te maken dat de Duitse club Wataru Endo zo goed als zeker gaat verkopen aan Liverpool, terwijl Konstantinos Mavropanos in de belangstelling staat van West Ham United. Daarnaast sloot Stuttgart onlangs een lucratieve sponsordeal met onder meer een online casino. Door al die redenen valt de noodzaak om geld binnen te halen via de verkoop van spelers weg, waardoor Ajax op zoek lijkt te moeten naar iemand anders.

Gáston Ávila

Mocht Ajax de interesse in Ito inderdaad laten varen, dan gaat het de pijlen volgens Van Duijn richten op Ávila, een 21-jarige verdediger van Royal Antwerp. De Argentijn, die 1,82 meter lang en linksbenig is, werd vorig jaar zomer voor 4,4 miljoen euro overgenomen van Boca Juniors. Sindsdien kwam hij 28 keer in actie voor de club van trainer Mark van Bommel.