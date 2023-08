Ajax lijkt niet meer te rekenen op Ito en bereikt akkoord met andere verdediger

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 13:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:46

Gastón Ávila heeft op hoofdlijnen een persoonlijk akkoord bereikt met Ajax. Dat melden bronnen rondom zijn club Royal Antwerp aan De Telegraaf. De Argentijnse verdediger stemde in met een contractvoorstel tot de zomer van 2028 en moet Antwerp naar verluidt dertien miljoen euro opleveren. De komst van Hiroki Ito (VfB Stuttgart) lijkt hierdoor uitgesloten.

Tim van Duijn meldde donderdagavond namens Voetbal International al dat de komst van Ito een lastig verhaal zou worden. De Amsterdammers deden enige tijd geleden een bod op de 24-jarige Japanner, die door zijn club VfB Stuttgart werd afgewezen. De Duitse club zou vervolgens met een tegenvoorstel komen, maar die is er nooit gekomen.

Ajax is nu doorgeschakeld en heeft een mondeling akkoord bereikt met Avila van Royal Antwerp. Toch zit de verdediger volgens De Telegraaf nog even in de wachtkamer, al lijkt directeur voetbalzaken Sven Mislintat de hoop op de komst van Ito langzaam te verliezen.

Avila is een 21-jarige verdediger die bij Antwerp als linksback speelt. De 1,82 meter lange Argentijn werd vorig jaar zomer voor 4,4 miljoen euro overgenomen van Boca Juniors. Sindsdien kwam hij 28 keer in actie voor de club van trainer Mark van Bommel. Avila moet bij Ajax de concurrentie aangaan met Anass Salah-Eddine en Owen Wijndal. Toptalent Jorrel Hato blijft eerste keus als linkercentrale verdediger.