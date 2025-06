'Ajax leidt race om gewilde keeper die er goed opstaat in Europa'

Ajax leidt de race om Vitezslav Jaros, zo weet The Athletic. De Tsjech zou in de belangstelling staan van meerdere clubs en gaat komende zomer vertrekken bij Liverpool.

VI meldde eerder al dat Ajax zich wil versterken met Jaros, die dit seizoen fungeerde als derde keeper bij Liverpool. De Tsjech is daarom geen onbekende voor trainer John Heitinga. Jaros was voor de aanstelling van de oud-verdediger ook al in beeld, aldus het weekblad.

De goalie wordt door Ajax gezien als een keeper voor de korte termijn. “De interesse in Jaros staat los van de interesse in Roefs. De doelman van NEC is in beeld voor de lange termijn en moet ook deze zomer naar Amsterdam komen. Zodra Jaros weer vertrokken is, moet Roefs klaar zijn om eerste keeper te worden bij Ajax”, aldus VI.

Ajax heeft een sterke uitgangspositie in de strijd om Jaros. Volgens The Athletic voert de club momenteel de race aan. Toch is er flinke concurrentie: verschillende Europese clubs, waarvan de namen niet zijn genoemd, zouden eveneens serieuze interesse hebben. Ook Liverpool houdt alle opties open, zo valt te lezen.

Jaros werd in de zomer van 2017 door Liverpool opgepikt in de jeugdopleiding van Slavia Praag. De keeper werd vanaf 2021 verhuurd aan St. Patrick’s Athletic, Notts County, Stockport County en Sturm Graz. Dit seizoen kwam hij tot twee officiële optredens bij Liverpool: één invalbeurt in de Premier League en één basisplaats in de League Cup.

De eventuele transfer van Roefs is ook nog geen uitgemaakte zaak. “Ajax wil de vraagprijs niet betalen en vindt dat NEC moet zakken. Voor Roefs is één ding in ieder geval zeker: hij wil naar Ajax.”

Roefs brak dit seizoen door bij NEC. De talentvolle doelman komt uit de jeugd van de Nijmegenaren en moest de afgelopen seizoenen Jasper Cillessen voor zich dulden. Dit seizoen kwam hij 33 keer in actie en moest hij 45 keer vissen. Tien keer wist hij de nul te houden.