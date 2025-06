Ajax legt verdediger vast tot medio 2029 met optie voor nog een jaar

Ajax heeft het contract van Dies Janse verlengd, zo weet De Telegraaf donderdag te melden. De Amsterdammers zijn tevreden over de ontwikkeling van de centrumverdediger, die zijn handtekening heeft gezet onder een verbintenis tot medio 2029.

De negentienjarige stopper beschikte over een contract tot medio 2028, en dat is nu dus opengebroken en met een jaar verlengd. Bovendien is er een optie voor nog een jaar opgenomen in de overeenkomst.

Hoewel Janse de meeste wedstrijden speelde voor Jong Ajax, werd er door voormalig trainer Francesco Farioli meermaals beroep op hem gedaan. Onder trainer John Heitinga wil de verdediger vol voor een vaste basisplek gaan.

Afgelopen voetbaljaargang maakte Janse vooral een uitstekende indruk in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daarna kwam hij tot vijf Eredivisie-duels en speelde hij een duel in de Europa League.

Janse maakte in 2020 de overstap van de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam naar Ajax. In augustus 2023 maakte Janse zijn debuut in het betaald voetbal tijdens de uitwedstrijd van Jong Ajax tegen Cambuur (4-2).

De contractverlenging van Janse is enigszins opvallend te noemen, daar zijn contract in juli 2024 ook al verlengd werd. "We zien een hele mooie toekomst voor hem bij Ajax weggelegd", zei Alex Kroes destijds.

Het is nog onduidelijk wat komend seizoen de rol wordt voor Janse. Centraal achterin gaat hij de concurrentiestrijd aan met Josip Sutalo, Youri Baas en Ahmetcan Kaplan.