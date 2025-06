Ajax legt verdediger vast tot medio 2028

Ajax heeft Leroy Fränkel gecontracteerd, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen. De verdediger zette zijn handtekening onder een contract dat op 1 juli 2025 ingaat en een looptijd heeft van drie jaar, tot medio 2028.

De zestienjarige Fränkel speelt sinds 2014 in de jeugdopleiding van Ajax. Deze jaargang behoort de jeugdinternational tot de selectie van Ajax Onder 17.

Directeur Voetbal Marijn Beuker is erg blij met het vastleggen van de verdediger. “Het is mooi dat Leroy vandaag zijn eerste contract heeft getekend. Hij is een back die enorm veel intensiteit in zijn wedstrijden en persoonlijke duels legt.”

“Bovendien heeft hij het vermogen om zijn directe tegenstanders uit te schakelen en ook in het aanvalsspel zijn bijdrage te leveren door de overlap te maken. Wij hebben er vertrouwen in dat Leroy een mooie toekomst tegemoet gaat bij Ajax”, aldus Beuker.

Zelf is Fränkel logischerwijs ook erg blij met zijn eerste profcontract. “Ik ben heel trots”, vertelt hij voor de camera van Ajax TV. “Ook trots dat er zoveel vrienden en familie bij is gekomen vandaag.”

“Ik voelde spanning, maar het ging goed. Iedereen had uiteindelijk mooie woorden gesproken. Het was een mooi en emotioneel moment”, aldus Fränkel.

Leroy Fränkel is de zoon van Purrel Fränkel. Laatstgenoemde kwam in zijn actieve loopbaan onder meer uit voor Vitesse en De Graafschap en hij begeleidt nu zijn zoon.