Ajax legt bod neer in Spanje en is bijna rond met toptarget

Ajax gaat vol voor de komst van Raúl Moro, zo verzekert De Telegraaf dinsdag. Bronnen rondom de club melden aan de krant dat de Amsterdammers maandag opnieuw een bod hebben neergelegd bij Real Valladolid voor de speler die als links- en rechtsbuiten uit de voeten kan.

De Amsterdamse club is hard op weg naar een persoonlijk akkoord met de international van Spanje Onder 21, voegt clubwatcher Mike Verweij daaraan toe. Dta mondelinge akkoord was er in januari al voor een contract van 4,5 jaar. Er ging destijds een streep door de transfer vanwege een knieblessure bij Moro.

Ajax praat met Moro over een contract voor vier of vijf jaar in de Johan Cruijff ArenA. Het is nu aan technisch directeur Alex Kroes om tot een definitief akkoord te komen met het bestuur van Real Valladolid, dat uit LaLiga degradeerde.

Voetbal International meldde zaterdag al dat Moro een toptarget is voor Ajax. ''De 22-jarige linksbuiten was in januari al heel dicht bij een transfer naar Amsterdam, tot hij een blessure opliep. Ajax is Moro nog niet vergeten en hoopt hem deze zomer alsnog binnen te halen'', aldus clubwatcher Lentin Goodijk.

De door Ajax begeerde Moro kwam afgelopen seizoen tot vier goals en vijf assists in 33 duels in LaLiga. Het was echter onvoldoende om Valladolid voor het hoogste niveau te behouden.

Moro en Viteszlav Jaros zijn de enige spelers die Ajax kan halen, zonder dat er eerst spelers moeten worden verkocht. Jaros, een 23-jarige doelman van Liverpool, komt op huurbasis over en ondergaat dinsdag de medische keuring. Daarna volgt de presentatie in Amsterdam.

Ajax aast ook nog op een verdedigende middenvelder en een nummer 10. Daarvoor dienen eerst wel enkele uitgaande transfers te worden gerealiseerd. Ajax is hard bezig met het vertrek van Jakov Medic en hoopt de komende weken meer spelers van de hand te kunnen doen.