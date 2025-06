Ajax legt basis voor de toekomst: belangrijke functie ingevuld tot 2028

Cas Biesta is benoemd tot titulair directielid en commercieel directeur bij Ajax. Dat meldt de Amsterdamse club donderdag via de officiële kanalen.

De 39-jarige Biesta bereikte overeenstemming met Ajax over een contract dat loopt van 1 juli 2025 tot en met 30 juni 2028.

Biesta vervulde de functie sinds mei 2024 op interim basis en is sinds eind 2014 in diverse rollen werkzaam bij Ajax, onder andere als Hoofd Marketing & Partnerships. Daarvoor was hij werkzaam als sportmarketeer en als redacteur in het voetbal.

In de Johan Cuijff ArenA blijft Biesta eindverantwoordelijk voor de marketing en commerciële inkomsten van de club.

Via de clubwebsite geeft Biesta een reactie. “Ik ga de rol als commercieel directeur met trots en veel plezier langer invullen. De samenwerking binnen de directie is goed en ieders rol is heel duidelijk. Daarnaast werken er veel enthousiaste en goede professionals binnen onze club, waar het heel prettig mee samenwerken is.”

“We gaan met de commerciële afdelingen verder op de ingeslagen weg, inclusief de bij Ajax horende ambitie om het op alle vlakken steeds succesvoller, creatiever en impactvoller te doen. Het voetbal en onze fans staan daarbij altijd centraal”, besluit Biesta.

Biesta is de opvolger van Menno Geelen, die definitief als algemeen directeur aan de slag is gegaan bij Ajax.