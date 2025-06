Ajax laat oog vallen op basisspeler van Oranje Onder 19

Ajax heeft interesse in doelman Joeri Heerkens, zo meldt Voetbal International. De Amsterdammers zijn al bezig met Vítezslav Jaros, maar zien de negentienjarige Nederlander van Sparta Praag als ideale nummer twee en lijken zich op korte termijn te gaan melden bij de Tsjechische club.

Heerkens heeft in Nederland nooit een jeugdopleiding genoten. De doelman, die geboren is in Broumov in Tsjechië, begon bij Slovan Broumov in de jeugdafdeling en voegde zich in de zomer van 2021 bij de jeugd van Sparta Praag.

Heerkens is momenteel doelman van Nederland Onder 19. Met dit elftal is hij actief op het jeugd-EK in Roemenië. Tot nu toe staat de teller op acht jeugdinterlands voor de doelman.

De eerste groepswedstrijd op het EK wist Nederland winnend af te sluiten. Buurland Duitsland werd met 0-3 verslagen. Dinsdag 17 juni speelt Nederland tegen Noorwegen om drie dagen later de afsluitende groepswedstrijd te spelen tegen Engeland.

Bij Ajax gaat het al langer over de keeperssituatie. De gehuurde Matheus keert terug naar Sporting Braga en Remko Pasveer beschikt over een aflopend contract. Ajax voert nog wel gesprekken met de 41-jarige doelman over een langer verblijf bij de Godenzonen.

Bij Ajax wordt een drukke transferzomer verwacht. Op papier keren er zeven verhuurde spelers terug, waaronder namen zoals Carlos Forbs, Chuba Akpom en Borna Sosa. Of zij daadwerkelijk in Amsterdam blijven is nog maar de vraag.

Naast Matheus vertrekt ook Daniele Rugani weer uit Amsterdam. De Italiaan werd het afgelopen seizoen gehuurd van Juventus, maar wordt niet definitief overgenomen van de Oude Dame.