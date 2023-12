Ajax krijgt vier alternatieven geadviseerd voor â€˜ongeschikteâ€™ De Roon

Ajax krijgt vier alternatieven geadviseerd voor ‘ongeschikte’ De Roon

Henk Spaan denkt dat Marten de Roon niet de ideale nieuwe nummer 6 voor Ajax is. De ervaren journalist adviseert de Amsterdammers in gesprek met Ajax Showtime om te kijken naar vier alternatieven op de positie van controlerende middenvelder. "Ik ben fan van Branco van den Boomen, maar er hoort een controleur naast hem", vindt Spaan.

Ajax lijkt het daarmee eens en richt zich volgens eerdere berichtgeving in de Nederlandse media vooral op het binnenhalen van ervaren nummer 6. De 32-jarige De Roon van Atalanta ligt daarbij voor de hand, maar Spaan is niet enthousiast over die optie. "Het is een jongen die wil lopen en zelf wil schieten op doel."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Spaan ziet een optie binnen de Eredivisie, al beschikt die niet over de gewenste ervaring: Dirk Proper van NEC. "Bij Jong Oranje heeft die bewezen dat hij best een goede speler is. Het voordeel is dat hij niet veel hoeft te kosten, maar anderzijds moet je maar afwachten of hij aanhaakt bij een club als Ajax."

Ajax-hoofdscout Kelvin de Lang, die in januari verantwoordelijk is voor het aan- en verkoopbeleid, gaf eerder tegenover Ajax Life te kennen dat de voorkeur uitgaat naar ex-spelers van de club.

Spaan draagt Jaïro Riedewald aan, die bij Crystal Palace nauwelijks aan spelen toekomt. "Maar tegen Manchester City speelde hij een redelijke wedstrijd als controleur", oordeelt Spaan.

Ook Azor Matusiwa is volgens Spaan een optie. De middenvelder van Stade Reims kwam in het eerste van Ajax slechts tot één wedstrijd in de hoofdmacht, maar heeft zich in Frankrijk uitstekend ontwikkeld. "Onbegrijpelijk dat Ajax hem verkocht heeft", zegt Spaan. Matusiwa verlengde afgelopen zomer zijn contract en lijkt op dit moment niet te betalen voor Ajax.

Tot slot wordt voormalig PSV'er Pablo Rosario genoemd door Spaan. De middenvelder is basisspeler bij OGC Nice, maar zal minder duur zijn dan Matusiwa. "Dat heb ik altijd een goede middenvelder gevonden."

Ervan uitgaande dat Matusiwa te duur is voor Ajax, wie is het meest geschikte alternatief? Marten de Roon Dirk Proper Jaïro Riedewald Pablo Rosario Stem Ervan uitgaande dat Matusiwa te duur is voor Ajax, wie is het meest geschikte alternatief? Marten de Roon 29% Dirk Proper 23% Jaïro Riedewald 29% Pablo Rosario 19% Totaal aantal stemmen: 31 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties