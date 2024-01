‘Ajax krijgt slecht nieuws met betrekking tot debuut van Jordan Henderson’

Jordan Henderson moet zijn debuut voor Ajax mogelijk langer uitstellen, zo meldt de Daily Mail. De 33-jarige middenvelder, die deze week overkwam van Al-Ettifaq, is in afwachting van zijn werkvergunning. Als gevolg van de Brexit zou het tot begin februari kunnen duren voordat die rond is.

Supporters van Ajax hadden gehoopt dat Henderson zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk al zou kunnen debuteren, maar dat werd al snel uitgesloten. De eerstvolgende wedstrijd daarna is komende zaterdag op bezoek bij Heracles Almelo, maar ook dat duel wordt lastig haalbaar.

Doordat het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer is van de Europese Unie, heeft Henderson een werkvergunning nodig om in Nederland te mogen spelen. Gezien de staat van dienst van de 81-voudig Engels international is het verkrijgen van een werkgunning een formaliteit.

Toch zou het afronden van het proces tot wel twee weken in beslag kunnen nemen. Alleen als de aanvraag versneld afgerond kan worden, kan Henderson zaterdag in actie komen op Erve Asito tegen Heracles.

De eerstvolgende wedstrijd daarna is de topper in de Eredivisie thuis tegen PSV. Dat duel staat gepland op zaterdag 3 februari om 20:00 uur.

Donderdag maakte Ajax via de officiële kanalen bekend dat de 33-jarige controleur een contract heeft getekend dat hem tot medio 2026 aan de club verbindt.

In Amsterdam gaat Henderson een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro bruto opstrijken, waar hij een nettosalaris van 3,2 miljoen euro overhoudt, zo meldden betrokkenen bij de deal aan Voetbalzone.

