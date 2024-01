Ajax krijgt in Conference League te maken met voormalig toptalent van AC Milan

Ajax krijgt in de Conference League te maken met Jens Petter Hauge. Eintracht Frankfurt, de werkgever van de Noor, maakt bekend dat hij tot eind 2024 wordt verhuurd aan FK Bodø/Glimt, dat tevens een optie tot koop heeft bedongen in de onderhandelingen. De Noorse topclub neemt het op 15 en 22 februari op tegen Ajax.

De nu 24-jarige Hauge maakte in de beginjaren van zijn carrière al furore bij Bodø/Glimt, waar hij gold als een van de sterspelers. In het seizoen 2020 had hij met veertien goals en tien assists een enorm aandeel in de eerste landstitel voor Bodø/Glimt ooit.

Hauge maakte daarna ook indruk in de derde voorronde van de Europa League tegen AC Milan. In San Siro scoorde Hauge en leverde hij een assist in het met 3-2 verloren duel. De buitenspeler annex aanvallende middenvelder verscheen logischerwijs op de radar van Milan, dat in 2020 een kleine vijf miljoen euro op tafel neerlegde om hem over te nemen.

In Milaan werd echter al vrij snel duidelijk dat hij gezien de concurrentie niet aan veel speelminuten toe zou komen. Desondanks knokte hij zich naar vijftien invalbeurten en mocht hij driemaal aan de aftrap verschijnen in een Serie A-duel. Daarin was hij goed voor twee treffers. Met name zijn goal tegen Napoli was er een om in te lijsten. Met een schaar verschalkte hij Kostas Manolas, om vervolgens via de onderkant van de lat raak te schieten.

In de hoop op meer speelminuten werd Hauge het seizoen daarop verhuurd aan Eintracht Frankfurt, waar hij in de basis begon maar langzamerhand uit de basiself verdween. Toch kwam hij tot twee goals en twee assists dat Bundesliga-seizoen. Ook was hij trefzeker in de Europa League tegen Olympiakos. Frankfurt zou het toernooi later dat seizoen op zijn naam schrijven. Hauge, inmiddels tienvoudig international, werd vervolgens voor ruim acht miljoen euro definitief overgenomen van Milan.

Vorig seizoen werd Hauge verhuurd aan KAA Gent, maar het verblijf van de Noor in België werd met slechts één basisplaats in de Jupiler Pro League geen groot succes. In de winterstop van vorig seizoen wilde FC Groningen, dat toen volop verwikkeld was in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie, stunten door Hauge uit zijn uitzichtloze situatie in Gent te verlossen. Daar kwam het echter niet van: Hauge maakte het seizoen af in België en keerde daarna terug naar Frankfurt.

Dit seizoen kwam Hauge tot tien invalbeurten in de Bundesliga, maar een basisplaats werd hem niet gegund. In de hoop zijn carrière van een nieuwe impuls te voorzien trekt Hauge nu naar zijn geboorteplaats Bodø, waar hij terugkeert bij de plaatselijke trots. Aangezien het seizoen in Noorwegen per kalenderjaar loopt, wordt Hauge niet voor een half, maar voor een heel seizoen verhuurd aan de club, die dus ook de mogelijkheid heeft om hem definitief terug te halen.

“Het is belangrijk dat Jens Petter aan spelen toekomt", vertelt technisch directeur Markus Krösche op de officiële kanalen. "Hij krijgt die kans in Bodø. Hij heeft de afgelopen maanden korte periodes van speeltijd bij ons gehad, maar hij zou natuurlijk graag meer aan spelen toe willen komen. Na zijn terugkeer gedroeg hij zich professioneel en voorbeeldig. Wij wensen hem het allerbeste in zijn thuisland.”

