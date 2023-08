Ajax krijgt goed nieuws: transferdoelwit is overtuigd en wil snel naar Amsterdam

Zondag, 27 augustus 2023 om 23:57 • Mart van Mourik

Georges Mikautadze wil snel de overstap maken naar Ajax, zo weet Voetbal International zondagavond te melden. De aanvaller van FC Metz staat in de nadrukkelijke belangstelling van meerdere Europese clubs, maar hij is volledig overtuigd van de plannen van de Amsterdammers. Alleen de clubs moeten nog tot een akkoord komen.

Volgens eerdere berichtgeving van het weekblad moet de Georgiër circa tien miljoen euro gaan kosten en Ajax hoopt in de komende dagen tot een akkoord met Metz te komen. De zaakwaarnemer van Mikautadze was naar verluidt afgelopen zaterdag al geland in Nederland om te praten over een transfer en nu lijken alleen de clubs het nog eens te moeten worden. Eerder op de zondag was de spits zeer belangrijk voor Metz, daar hij halverwege de tweede helft de enige treffer maakte in de uitwedstrijd tegen Clermont Foot: 0-1.

Mikautadze staat te boek als spits. De aanvaller is 1,76 meter lang en rechtsbenig. Hij speelde in de jeugd van Metz, en werd van 2020 tot 2022 verhuurd aan het Belgische RFC Seraing. Voor die club speelde hij in totaal 57 wedstrijden, waarin hij 36 keer scoorde en vier keer als aangever fungeerde. Een jaar geleden keerde Mikautadze terug bij Metz.

Voor de club uit het noordoosten van Frankrijk speelde hij tot dusver 44 duels. Daarin was hij goed voor 25 goals en 10 assists. In de twee duels die Metz dit seizoen tot dusver speelde in de Ligue 1, begon hij steeds in de basis. Daarin noteerde hij één goal en een assist. Mikautadze ligt bij Metz nog vast tot medio 2026. Daarnaast speelde de in Lyon geboren spits zestien interlands voor Georgië (4 goals).