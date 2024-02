Ajax krijgt geclaimd doelpunt níét: ‘Ik dacht dat ik de wereld over zou gaan’

Ajax zal woedend zijn om de beslissing van VAR Ingmar Oostrom laat in de wedstrijd tegen sc Heerenveen (3-2 verlies). De Amsterdammers claimden in de allerlaatste minuut, diep in blessuretijd, een eigen doelpunt van Sven van Beek. Na lang beraad besloot Oostrom dat de bal niet volledig over de lijn was geweest, terwijl het er op de beelden veel schijn van had.

"Ik denk niet dat hij zat", reageert Van Beek zelf direct na afloop bij ESPN. "Ik denk dat het een goede beslissing is, anders zou ik het ook zeggen",

Heerenveen overrompelde Ajax en kwam op een 3-0 voorsprong, maar de Amsterdammers knokten zich helemaal terug. "Op het laatste moment was het nog spannend", zegt Van Beek. "Ik dacht: ik ga weer de wereld over, maar gelukkig niet." Van Beek is met acht eigen goals recordhouder aller tijden in Nederland.

Van Beek heeft genoten van de wedstrijd. "Hier zat alles in. Ik denk dat het een mooie wedstrijd was voor iedereen in het stadion."

Cristian Willaert zag Van Beek zeer uitbundig juichen na het laatste fluitsignaal van Danny Makkelie. "Het leek bijna wel of je de Champions League had gewonnen", zegt de verslaggever van ESPN, die verwees naar de uitspraken van Luuk Brouwers na Ajax - Heerenveen eerder dit seizoen.

"Ja ik wist dat dit zou komen", lacht Van Beek. "Veel commotie gehad met Luuk Brouwers. In deze zwaarbevochten wedstrijd zat denk ik alles. De laatste tijd trekken we hem steeds niet over de streep. Nu wel, tegen een grote ploeg. Dat is hartstikke mooi."

