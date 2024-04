Ajax krijgt flinke klap te verwerken: Diant Ramaj loopt ernstige blessure op

Ajax kan voorlopig niet beschikken over Diant Ramaj. De doelman heeft in het duel met Go Ahead Eagles een breuk in zijn linker elleboog opgelopen. Het seizoen van Ramaj zit er 'naar alle waarschijnlijkheid op', zo meldt Ajax.

De 22-jarige Ramaj liep zijn blessure op in een luchtduel met Finn Stokkers. "Ik kwam ongelukkig terecht na een luchtduel. Helaas heb ik mijn elleboog gebroken", laat Ramaj in een eerste reactie weten op de clubwebsite.

"Ik zal in ieder geval de komende weken niet kunnen spelen. Uiteraard hoop ik nog te kunnen spelen, ik ga er alles aan doen om dat te bewerkstelligen, maar het zal waarschijnlijk moeilijk zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Door de voorlopige afwezigheid van Ramaj ligt het voor de hand dat reservedoelman Gerónimo Rulli voor de rest van het seizoen onder de lat staat bij Ajax. Te beginnen aanstaande zondag, wanneer de Amsterdammers het in De Kuip opnemen tegen Feyenoord.

Ramaj geldt als één van de weinige aankopen van Sven Mislintat die een voldoende heeft gescoord sinds zijn komst naar de Johan Cruijff ArenA. De Duitser kwam over van Eintracht Frankfurt en moest het eerst nog doen met een reserverol, maar na de blessure van Jay Gorter verdween Ramaj niet meer uit de basisopstelling van Van 't Schip.

Ook zonder zijn blessure zou Ramaj met een niet al te goed gevoel hebben toegeleefd naar de Klassieker. Ramaj liep zijn blessure op toen hij te laat uit zijn doel kwam en de bal miste na een duel met Stokkers. Zonder Ramaj tussen de palen bezorgde Bas Kuipers Go Ahead in blessuretijd een punt, door de afvallende bal binnen te schieten.

Het zit Ajax de laatste tijd sowieso niet mee als het gaat om blessures. Steven Berghuis en Jordan Henderson liggen er al enige tijd uit en ook Brian Brobbey kwakkelt al langere tijd met zijn fitheid, maar is inmiddels op de weg terug en komt tegen Feyenoord mogelijk in actie. Daarnaast heeft ook aanvoerder Steven Bergwijn langere tijd aan de kant gestaan, al is hij inmiddels wel weer helemaal terug.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties