Ajax komt via invaller Brobbey uitermate goed weg en redt een punt in slotfase

Ajax heeft zondagmiddag niet weten te winnen in de Eredivisie. In de eigen Johan Cruijff ArenA bleven de Amsterdammers en Fortuna Sittard in evenwicht: 2-2. Een tijdlang leek het erop dat de ploeg van John van 't Schip een nederlaag zou lijden, maar invaller Brian Brobbey trok de stand in de slotfase gelijk.

Bij Ajax ontbrak Brobbey in de basisopstelling. De spits werd vanwege lichte pijntjes op de reservebank gehouden. Chuba Akpom nam zijn plek in. Josip Sutalo verving de geschorste Devyne Rensch in de Amsterdamse vijfmansdefensie.

De goal van Kenneth Taylor ????#ajafor — ESPN NL (@ESPNnl) March 10, 2024

Het was Fortuna dat de eerste kans van de wedstrijd creëerde. Na een bal uit de kluts vuurde voormalig Ajacied Kaj Sierhuis de bal op het doel van Diant Ramaj af. De Duitse sluitpost keerde de bal met zijn vuisten. Een minuut of twee later was het aan de andere kant raak.

Na een vlot driehoekje tussen Sivert Mannsverk, Jordan Henderson en de bedrijvige Taylor dribbelde laatstgenoemde eenvoudig langs een niet-ingrijpende Fortuna-defensie en rondde hij keurig af: 1-0. In het eerste bedrijf speelde Ajax niet al te overtuigend, maar kreeg het nog wel uitstekende mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden.

Na een lepe actie en geweldige pass bediende Hlynsson Akpom. Van dichtbij stuitte de Engelse spits op de uitgestormde Michael Verrips. Even later trof Taylor hetzelfde lot. Na een vlotte counter en een prima steekpass van Henderson was Verrips Taylor ditmaal wél de baas. Uit de daaropvolgende corner werd een kopbal van Ahmetcan Kaplan van de lijn gehaald door Ivo Pinto.

Vlug na de theepauze trok Fortuna de stand gelijk. Daarbij leek Ramaj niet helemaal vrijuit te gaan. Deroy Duarte haalde weliswaar hard uit, maar in de korte hoek mocht de Duitser eigenlijk niet verslagen worden: 1-1. Na een uur spelen greep Van ’t Schip in. Brobbey, Carlos Forbs en Branco van den Boomen maakten zich allen klaar voor een invalbeurt.

Het leverde direct een grote kans op. Akpom, nu in een iets vrijere rol spelende, kreeg de bal in twee instanties bij Taylor, wiens inzet in een ultieme poging knap geblokt werd door Dimitrios Siovas.

Het was echter Fortuna dat de leiding pakte in Amsterdam. Nadat Akpom de bal op een gevaarlijke plek verloor haalde Córdoba uit. Kaplan blokte de bal, maar met de nodige fortuin kon Sierhuis de bal in het lege doel tikken: 1-2. Bizar geklungel van Tristan Gooijer leek kort daarop de 1-3 in te leiden, maar zijn balverlies bleek dankzij een goede ingreep van Ramaj niet dodelijk.

Met nog een kleine tien minuten op de klok had Brobbey de gelijkmaker weer op het scorebord moeten zetten. De centrumspits kopte een geweldig aangesneden voorzet van Van den Boomen echter van dichtbij op Verrips. Ook een afstandspoging van Van den Boomen was geen probleem voor de doelman.

Toch kwam Ajax laat in de slotfase nog op 2-2. Na een hoekschop eindigde de bal bij Sutalo, die zijn harde inzet uiteindelijk via Brobbey het doel in zag vallen. Het thuispubliek ging nog even vol achter de ploeg staan, maar een overwinning zat er niet meer in voor de Amsterdammers.

