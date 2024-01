Ajax komt met bevestiging en haalt middenvelder eerder terug naar Amsterdam

Kian Fitz-Jim maakt het seizoen definitief af bij Ajax, zo maken de Amsterdammers bekend. De middenvelder zou eigenlijk tot het einde van het seizoen verhuurd worden aan Excelsior, maar door de krapte op het middenveld heeft de club besloten Fitz-Jim eerder terug te halen.

Excelsior stond niet te springen om Fitz-Jim eerder terug te laten keren naar de Johan Cruijff ArenA. De clubs zijn nu alsnog tot een akkoord gekomen. "Ajax is nu met de Rotterdamse club en de speler overeengekomen dat hij per direct terugkeert naar Amsterdam", schrijft de club.

Het was na de berichtgeving van Voetbal International wachten op de definitieve bevestiging van de versnelde terugkeer van Fitz-Jim. Journalist Tim van Duijn meldde dat de Amsterdamse recordkampioen en Excelsior in hoofdlijnen akkoord waren over het ontbinden van het huurcontract.

Dat het tot een akkoord tussen de clubs zou komen, was volgens Van Duijn in eerste instantie geen zekerheid. “In het huurcontract van Fitz-Jim was een voorwaarde opgenomen dat Ajax de overeenkomst voor 2024 kon ontbinden. Omdat de deadline voorbij was en Ajax zich pas na die datum meldde, kon dat niet meer.”

Nu is er dus alsnog witte rook. Fitz-Jim moet trainer John van 't Schip extra ademruimte bieden op het middenveld. De oefenmeester kan de komende tijd niet beschikken over Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Silvano Vos, die kampen met uiteenlopende blessures.

Allen waren niet mee op trainingskamp naar het Spaanse Cádiz. Fitz-Jim was afgelopen week met Excelsior in Alicante om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Bij de club uit Kralingen kreeg Fitz-Jim niet direct het vertrouwen van trainer Marinus Dijkhuizen, maar gaandeweg de eerste seizoenshelft kwam hij steeds nadrukkelijker in beeld bij de trainer.

De twintigjarige Fitz-Jim ligt nog tot medio 2027 vast in de Johan Cruijff ArenA. De geboren Amsterdammer speelde tot op heden vier wedstrijden in het eerste van Ajax.

